Samsung решил пока не выпускать Galaxy Note 7

Samsung остановил производство смартфонов Galaxy Note 7, сообщил представитель компании агентству «Ренхап». На условиях анонимности он сказал, что решение об остановке производства принято после обсуждения проблемы с регуляторами Южной Кореи, Китая и США. Будет остановлен выпуск этой модели в том числе на вьетнамском заводе, откуда смартфоны идут на экспорт. Об этом же сообщает The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на информированный источник.

Официально Samsung эту информацию пока не комментирует, отмечает СNet. 9 октября компания выпустила заявление о том, что для расследования новых случаев возгорания она сотрудничает с регуляторами, в том числе в США.

Продажи Galaxy Note 7 стартовали 19 августа 2016 г. в Южной Корее. В сентябре компания отозвала по всему миру 2,5 млн смартфонов из-за проблемы с перегревом батарей, который в ряде случаев приводил к возгоранию. По итогам отзывной кампании Samsung сообщил, что проблемы были связаны с одним из поставщиков батареек, с которым компания перестала сотрудничать, и что клиенты вернули более половины ранее проданных Note 7, и из тех, кто пожелал поменять смартфон, 90% предпочли новую модель. После возобновления продаж стали поступать сообщения о возгорании уже замененных Note 7, которые должны были быть полностью безопасны. «Ренхап» передает, что ряд таких случаев был отмечен в США и на Тайване. Один инцидент привел к эвакуации пассажиров с борта самолета Southwest Airlines в США, в другой ситуации пострадала девочка, которая обменяла смартфон на «безопасный» в самом начале отзывной кампании. The Verge отмечает, что с «новыми» смартфонами только на прошлой неделе в США было зафиксировано пять случаев возгорания. В США Galaxy Note 7 перестали продавать компании Verizon, T-Mobile и AT&T.

CNet отмечает, что до появления информации о перегревах и возгораниях Note 7 называли одним из лучших смартфонов на платформе Android в истории и высказывались предположения, что это шанс Samsung укрепить лидирующее положение на рынке. В сентябре Apple представила новые iPhone, а Google представил свой первый смартфон – Pixel. На этом фоне уже вторая отзывная кампания ударит не только по финансовому положению Samsung, но и по его репутации, считает CNet.

В сентябре представители Samsung старались не придавать значения информации о перегреве аккумуляторов, напоминает WSJ, называли эти случаи единичными и заверяли, что безопасность Note 7 сомнений не вызывает. Нынешнее решение показывает, как изменилось отношение руководства компании к проблеме, пишет газета. WSJ также отмечает, что пока создается впечатление, что проблема с Note 7 пока серьезно не сказывается на финансовых показателях Samsung и на его котировках. В минувшую пятницу компания сообщила, что за II квартал ее операционная прибыль с учетом затрат на отзывную кампанию выросла на 5,5% в годовом измерении. Котировки Samsung падали на 13% на первых сообщениях о возгораниях смартфонов, но затем возобновили рост и на прошлой неделе доходили до рекордных уровней.