TNS поменяет название на Mediascope

Исследовательская компания TNS сменит название на Mediascope, сообщил «Ведомостям» гендиректор TNS Руслан Тагиев.

В июле этого года британская WPP продала 80% российского TNS компании «ВЦИОМ-медиа», дочерней структуре государственного ВЦИОМа. Детали сделки не раскрывались. Для покупки ВЦИОМ взял кредит в ВТБ на 1,4 млрд руб.

Проданная компания больше не имеет права использовать бренд TNS, объясняли прежде «Ведомостям» источники, близкие к сделке: эта марка принадлежит WPP. Первым о новом названии TNS сообщил со ссылкой на свои источники AdIndex.

Продажа TNS была вынужденной. Компания считает телезрителей в России около 20 лет. Ее рейтинги – общепризнанная валюта рынка, при этом каналы, рекламодатели и агентства сами решают, работать с этой компанией или нет. К примеру, «Первый канал» считает методику TNS устаревшей и давно не пользуется ее услугами (хотя Vi, селлер канала, продает рекламу в его эфире на базе рейтингов TNS). Но с сентября 2017 г. рекламодатели и их посредники при размещении роликов на ТВ будут обязаны иметь договор с измерительной компанией, отобранной государством, а конкретно – Роскомнадзором, следует из последних поправок в законы о СМИ и рекламе. Определиться со своим выбором служба должна к январю 2017 г.

ВЦИОМ (Всероссийский центр изучения общественного мнения) называет себя старейшей исследовательской организацией в России в области социологии. Центр создан в 1987 г., специализируется прежде всего на опросах общественного мнения, полностью принадлежит государству. Дочерняя компания «ВЦИОМ-медиа» создана в начале этого года.