Наукоемкие технологии

Бывший топ-менеджер «АвтоВАЗа» возглавит Российскую венчурную компанию

Такое решение принял вице-премьер Аркадий Дворкович
РВК создавалась в 2006 г. по инициативе Минэкономразвития, и акционером компании является Росимущество
РВК создавалась в 2006 г. по инициативе Минэкономразвития, и акционером компании является Росимущество
Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Вице-премьер Аркадий Дворкович назначил гендиректором Российской венчурной компании (РВК) вице-губернатора Самарской области и бывшего топ-менеджера «АвтоВАЗа» Александра Кобенко. Об этом сообщает «РИА Новости» и подтверждает представитель вице-премьера.

На пост гендиректора Российской венчурной компании (РВК) претендуют три кандидата
На пост гендиректора РВК претендуют три кандидата, включая временно исполняющего его обязанности
Решение должно принять правительство

Добровольную отставку прежнего гендиректора РВК Игоря Агамирзяна совет директоров принял 29 июня, и несколько месяцев компанией руководил его заместитель Евгений Кузнецов, также участвовавший в конкурсе на место директора.

Третьим основным кандидатом собеседники «Ведомостей» называли замдиректора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда Бортника) Павла Гудкова. Всего же на открытый конкурс было подано более 130 заявок. Подбором нового кандидата занималось Минэкономразвития, курирующее РВК.

Глава Российской венчурной компании подал в отставку

Александр Кобенко родился в 1978 г., закончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию и с 2005 г. работал на «АвтоВАЗе». С 2009 г. он руководил дирекцией по экономике и планированию службы вице-президента по финансам и экономике. В 2012 г. был назначен заместителем председателя правительства Самарской области – министром экономического развития, инвестиций и торговли.

РВК создавалась в 2006 г. по инициативе Минэкономразвития, и акционером компании является Росимущество. РВК – фонд фондов, т. е. вкладывается не напрямую в проекты, а в фонды, в которые всегда привлекают частных соинвесторов. Уставный капитал РВК – 30 млрд руб. Согласно годовому отчету РВК за 2015 г. компания поучаствовала в создании 23 фондов суммарным капиталом 33,7 млрд руб. К концу прошлого года инвестиции или их одобрение получил 191 проект без учета тех компаний, из капитала которых фонды РВК уже вышли – таких насчитывалось 24.

РВК и «Сколково» создают три совместных фонда
Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике