Бывший топ-менеджер «АвтоВАЗа» возглавит Российскую венчурную компанию

РВК создавалась в 2006 г. по инициативе Минэкономразвития, и акционером компании является Росимущество

Вице-премьер Аркадий Дворкович назначил гендиректором Российской венчурной компании (РВК) вице-губернатора Самарской области и бывшего топ-менеджера «АвтоВАЗа» Александра Кобенко. Об этом сообщает «РИА Новости» и подтверждает представитель вице-премьера.

Добровольную отставку прежнего гендиректора РВК Игоря Агамирзяна совет директоров принял 29 июня, и несколько месяцев компанией руководил его заместитель Евгений Кузнецов, также участвовавший в конкурсе на место директора.

Третьим основным кандидатом собеседники «Ведомостей» называли замдиректора Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонда Бортника) Павла Гудкова. Всего же на открытый конкурс было подано более 130 заявок. Подбором нового кандидата занималось Минэкономразвития, курирующее РВК.

Александр Кобенко родился в 1978 г., закончил Сибирскую государственную автомобильно-дорожную академию и с 2005 г. работал на «АвтоВАЗе». С 2009 г. он руководил дирекцией по экономике и планированию службы вице-президента по финансам и экономике. В 2012 г. был назначен заместителем председателя правительства Самарской области – министром экономического развития, инвестиций и торговли.

РВК создавалась в 2006 г. по инициативе Минэкономразвития, и акционером компании является Росимущество. РВК – фонд фондов, т. е. вкладывается не напрямую в проекты, а в фонды, в которые всегда привлекают частных соинвесторов. Уставный капитал РВК – 30 млрд руб. Согласно годовому отчету РВК за 2015 г. компания поучаствовала в создании 23 фондов суммарным капиталом 33,7 млрд руб. К концу прошлого года инвестиции или их одобрение получил 191 проект без учета тех компаний, из капитала которых фонды РВК уже вышли – таких насчитывалось 24.