Количество международных посылок и пакетов на «Почте России» за год выросло на 85%

За девять месяцев 2016 г. «Почта России» обработала 145,5 млн международных отправлений с товарными вложениями, следует из сообщения предприятия. Под ними «Почта России» подразумевает посылки, мелкие пакеты, отправления экспресс-почты EMS, в большинстве из них продавцы пересылают покупателям заказанные в интернет-магазинах товары. По сравнению с январем – сентябрем 2015 г. количество международных отправлений на «Почте России» выросло более чем на 85%, подчеркивают представители почты. Прошлогодний объем был превышен уже в августе 2016 г., цитирует пресс-служба «Почты России» ее заместителя гендиректора по посылочному бизнесу и экспресс-доставке Сергея Малышева.

Такой рост количества отправлений – следствие роста международной интернет-торговли, отмечает Малышев. По его словам, за первые девять месяцев 2016 г. вырос не только поток покупок из-за рубежа: на 40% выросло и количество отправлений с товарами из России, утверждает он.

Статья дохода 76,2 млрд руб. составила в первом полугодии 2016 г. выручка «Почты России» (данные предприятия). На доставку отправлений с товарными вложениями приходится примерно четверть выручки, говорит ее представитель

На доставку «Почтой России» приходится 63% заказов, сделанных как в зарубежных, так и в российских интернет-магазинах: такую оценку приводят представители предприятия, ссылаясь на данные Ассоциации компаний интернет-торговли. По этим данным, год к году эта доля выросла на 12 п. п. Представитель «Почты России» связывает рост доли рынка с сокращением сроков доставки (предприятие, в частности, подписывает с российскими отправителями соглашения о гарантии соблюдения этих сроков) и улучшением сервиса на «последней миле»: созданием более 420 специальных центров выдачи и приема посылок, организацией летом 2016 г. интернет-сервиса, позволяющего интернет-магазинам быстро готовить к отправке большие партии посылок, а также с запуском сервисов с фиксированными тарифами на доставку в крупные города России.

По прогнозу Национальной ассоциации дистанционной торговли, в 2016 г. в Россию будет доставлено 250 млн посылок с товарами из-за рубежа (против 135 млн в 2015 г.). Внутрироссийский оборот при этом вырастет примерно на 28% до 160 млн отправлений, говорит президент ассоциации Александр Иванов. По его оценке, оборот отправлений с товарами на «Почте России» растет быстрее рынка. Связано это с тем, что тарифы «Почты России» ниже, чем у конкурентов: например, в Москве и Подмосковье они начинаются от 126 руб., тогда как в среднем по России составляют около 250 руб., отмечает Иванов. При невысоких тарифах на доставку растет качество и ассортимент услуг «Почты России»: например, в прошлом году на почте появилась услуга доставки заказанных товаров до дома, в крупных городах «Почта России» стала доставлять заказы в течение одного дня, перечисляет Иванов.

Количество заказов из интернет-магазинов, доставленных DPD, в первом полугодии 2016 г. по сравнению с аналогичным периодом 2015 г. выросло более чем на 60%, рассказывает коммерческий директор логистической компании Леонид Зондберг. При этом «Почта России» – фактический монополист на рынке международной дистанционной торговли, а этот сегмент растет в разы, отмечает он. «Почта России» была и остается серьезным конкурентом независимых экспресс-перевозчиков, добавляет Зондберг.