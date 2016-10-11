Wi-Fi в петербургском метро запустит «Максимателеком»

Московский оператор «Максимателеком» выиграл конкурс на строительство сети Wi-Fi на станциях и в тоннелях петербургского метрополитена.

Её дочерняя компания ООО «Максимателеком СЗ» стала единственным участником конкурса, который объявил ГУП «Петербургский метрополитен». Аукцион был назначен на 13 октября, но признан несостоявшимся из-за того, что второй претендент - ООО «Аэроком» - не был допущен к конкурсу. В его заявке, по данным протокола, не подтверждено наличие опыта аналогичных работ, отсутствует решение об одобрении и совершении сделки, а также не хватает нескольких видов допуска к работам. Связаться с «Аэрокомом» вчера не удалось.

Контракт будет заключен с компанией «Максимателеком» на условиях, предусмотренных документацией, говорится в протоколе.

Представитель «Максимателеком» Илья Грабовский сказал, что компания рада победе в конкурсе. Опыт эксплуатации сети в Москве показал высокую востребованность этой услуги, сказал он.

Победитель должен будет полностью сдать сеть на всех 67 станциях и в тоннелях до 8 декабря 2017 г. Первая очередь WiFi будет запущена на пятой линии к февралю 2017 г.

«Максимателеком» давно проявляла интерес к этому проекту. В мае 2016 г. компания представила на инвестсовете у губернатора Петербурга Георгия Полтавченко бесплатную сеть WiFi, в которую планировала инвестировать 1,8 млрд руб. Но тогда гендиректор компании Борис Вольпе сказал, что проект не может быть рентабельным без льготной арендной ставки, а метрополитен на уступки не идет. В ноябре 2015 г. метрополитен уже проводил конкурс, но из-за высокой стоимости размещения оборудования - около 170 млн руб. в год - на него никто не пришел. Губернатор Георгий Полтавченко на инвестсовете поддержал введение льготной ставки для инвестора. ГУИОН по заказу метрополитена рассчитал ставку аренды в размере около 5,4 млн руб. в год.

В новом конкурсе стоимость размещения оборудования сократилась в несколько раз: в головном/хвостовом вагоне - с 1900 до 70 руб. в месяц, в промежуточном – с 1900 до 35 руб., на станции – с 8471 до 421,77 руб., в тоннеле – с 1044 до 421,77 руб. Стоимость размещения кабелей уменьшилась с 14,98 до 0,25 руб. за 1 м.

В Москве «Максимателеком» подключила пассажиров метро к Wi-Fi за $70 млн. По данным за 2015 г., к ней ежедневно подключалось около 1,2 млн уникальных пользователей.