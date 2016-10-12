«Яндекс» начал снова терять долю поискового рынка

Этим летом «Яндекс» активно теряет долю в поисковых запросах россиян, следует из данных Liveinternet. Еще в мае на «Яндекс» приходилось 57% запросов на поиск информации, в июне его доля снизилась до 56,4%, в июле – до 56,1%, в августе – до 55,9%, в сентябре – до 55,7%. И сейчас она продолжает снижаться: по данным на середину октября, она составляет 55,3%. Получается, за лето «Яндекс» потерял 1,1 п. п. поискового рынка рунета, с сентября прошлого года – 1,7 п. п.

Зато Google, основной конкурент «Яндекса» в рунете, свою долю стремительно наращивает: с начала года она увеличилась сразу на 4 п. п., за лето – на 1,7 п. п. С мая по сентябрь этого года доля американской компании выросла с 36,6 до 38,3%, а в середине октября она достигла 39%. В сентябре и октябре 2015 г. доля Google составляла 34,9%. Два года назад, в сентябре 2014 г., доля «Яндекса» составляла 60,1%, Google – 30,9%. Данных за прежние годы Liveinternet не публикует.

И Google, и «Яндекс» зарабатывают прежде всего за счет размещения контекстной рекламы в результатах поиска.

В своих последних презентациях для инвесторов «Яндекс» приводит статистику по поиску с 2008 г. Из этих данных следует, что последний раз доля «Яндекса» была ниже как раз летом 2008 г. – 54,9%. У Google тогда было 21,5% поиска.

Android под прицелом Google начал выполнять предписание ФАС – недавно компания разослала уведомления пользователям Android о том, что они могут сменить сервисы Google на конкурирующие. Полностью предписание чиновников компания должна была исполнить до 11 октября, но до сих пор ФАС не получала от Google соответствующего уведомления, говорит представитель службы. Если ФАС выяснит, что указание не исполнено, то Google будет оштрафован на 300 000–500 000 руб.

Самая высокая доля у «Яндекса» была в 2011 г., следует из презентации компании, с тех пор она постепенно снижалась. Компании удалось зафиксировать цифры в начале года и держать долю вплоть до лета. Проблемы с долей в поиске «Яндекс» объяснял прежде всего растущей популярностью смартфонов и доминированием на этом рынка Android, операционной системы Google.

На настольных компьютерах доля «Яндекса», по собственным данным, стабильно держится на уровне 65%, уверяет представитель компании Ася Мелкумова, но на общую ситуацию продолжает влиять растущий мобильный трафик и препятствия продвижению «Яндекса» на платформе Android. Конкретные причины снижения доли именно за последние месяцы она не объясняет.

«Яндекс» пожаловался на Google в ФАС зимой прошлого года, после того как три производителя Android-фонов – Fly, Explay и Prestigio – отказались предустанавливать на свои устройства сервисы «Яндекса», сославшись на условия договоров с американской компанией. Прошлой осенью ФАС признала Google нарушителем закона о защите конкуренции: компания, по мнению ведомства, препятствовала предустановке на Android приложений конкурентов. ФАС предписала Google устранить нарушения.

Но Google продолжает нарушать антимонопольное законодательство, игнорирует предписания ФАС и навязывает производителям телефонов на Android предустановку своего поиска, это прямо влияет на доли других игроков, сетует Мелкумова (см. врез). Предустановка поиска на смартфоны и другие мобильные устройства увеличивает аудиторию этого сервиса. В среднем доля «Яндекса» на устройствах Android не превышает 40%, но если его поиск по договоренности с производителем становится сервисом по умолчанию, эта цифра резко увеличивается до 70%, указывала российская компания в жалобе ФАС.

Правда, в июле этого года гендиректор российского офиса «Яндекса» Александр Шульгин сообщил, что решение ФАС уже помогло компании и доля поисковика на Android с конца июня растет (на сколько, не сказал). Компании, по его словам, уже удалось заключить несколько договоров с производителями о предустановке сервисов.

Летом люди больше отдыхают и чаще пользуются смартфонами и планшетами, где в поиске доминирует Google, говорит близкий к «Яндексу» человек. В прошлом доля «Яндекса» заметно снижалась в течение нескольких месяцев, например, из-за новых механизмов дистрибуции Google. Так, в 2011 г. Google отключил для российских пользователей своего браузера Chrome возможность выбора поисковика при первом запуске, фактически вынудив их пользоваться собственным. В результате за год с января 2011 г. по январь 2012 г. доля «Яндекса» сократилась на 4,8 п. п. до 59,6% (данные счетчика Liveinternet.ru).

Представитель Google отказался от комментариев.

Аналитик «Уралсиба» Константин Белов связывает снижение доли «Яндекса» с долгосрочным трендом роста мобильного трафика, где позиции российского поисковика изначально слабее, чем у Google. Но на рекламные доходы «Яндекса» это пока не влияет, указывает он. Он не ждет быстрых изменений, если даже Google выполнит предписание ФАС: пройдет время, пока «Яндекс» договорится с производителями и пользователи купят новые телефоны. Аналитик «Открытие капитала» Александр Венгранович, напротив, полагает, что эффект может быть довольно быстрым, но только если «Яндекс» договорится о предустановке с крупным производителем – к примеру, Samsung или Lenovo. Аналитик уверен, что единственная причина снижения доли «Яндекса» – давление Google. Что происходит именно в последние месяцы, он и Белов не знают. Эти проблемы с мобильным трафиком в краткосрочной перспективе не скажутся на доходах «Яндекса», согласен Венгранович, настольные компьютеры доминируют в рунете, а мобильная реклама приносит компании не больше четверти доходов. Доля мобильной рекламы в выручке «Яндекса» даже немного сократилась: во II квартале этого года она принесла 22% выручки, год назад – 23%. Доля мобильного трафика в поиске выросла за тот же период с 24 до 27%, указывает Венгранович.