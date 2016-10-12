Россия и Турция обсуждают снижение цен на роуминг

Россия и Турция обсуждают снижение тарифов на роуминг между странами, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на сопредседателя межправительственной комиссии двух стран Александра Новака.

Российская сторона полагает целесообразным рассмотреть возможность ускорения подготовки меморандума о взаимопонимании в отношении снижения тарифов на услуги международной электросвязи в роуминге между нашими странами, сказал Новак по итогам межправительственной комиссии. Он также отметил, что это очень актуальный вопрос и нужно его обязательно решать, особенно учитывая поток российских туристов в Турцию.

«Вымпелком» уже предоставляет выгодные условия на роуминг в Турции: 10 руб. за минуту и 5 руб. за мегабайт, говорит его представитель Анна Айбашева. Однако оператор, по ее словам, открыт к переговорам со всеми сторонами и приветствует желание государств найти взаимовыгодные формы сотрудничества.

Tele2 , безусловно, заинтересован в удержании низких цен на роуминг на наиболее популярных туристических направлениях, таких как Турция, говорит его представитель Константин Прокшин. По его словам, для оператора роуминг не является маржинальной услугой, а средством роста лояльности абонентов. Tele2 не исключает возможности и их дальнейшего снижения после увеличения туристического потока, поскольку это позволит окупать затраты за счет большего объема трафика, говорит Прокшин. Однако цены на роуминг в первую очередь зависят от тарифов роуминговых партнеров, напоминает он. «Мы будем рады поддержке в переговорах с нашими турецкими партнерами на межгосударственном уровне», - заключает собеседник «Ведомостей».

Сотрудник одного из операторов говорит, что на самом деле о чем-то конкретном операторы двух стран пока не договорились, но, скорее всего, будет подписан меморандум о том, что они будут стараться предложить абонентам наиболее выгодные условия.

Представитель МТС воздержался от комментариев.