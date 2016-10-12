Ведомства обсудят реформу коллективного управления правами

Завтра может состояться встреча представителей нескольких ведомств и первого вице-премьера Игоря Шувалова, она будет посвящена реформе коллективного управления правами, рассказали «Ведомостям» источники, знакомые с повесткой этого мероприятия. Встреча действительно запланирована на четверг, но может быть перенесена из-за высокой занятости Шувалова в этот день, сообщил источник в правительстве. Представитель Шувалова отказался от комментариев.

На встречу приглашены представители Минэкономразвития, Минкультуры, Минкомсвязи, Минюста и Роспатента. При этом представителей музыкальной индустрии и обществ по коллективному управлению правами – основных объектов реформы - на совещание не позвали, говорят сотрудники двух таких организаций. Ведомства могут принять решение по реформе самостоятельно, опасается один из собеседников «Ведомостей».

Источник в правительстве возражает: это только первый этап обсуждения очень серьезной темы. Сразу у нескольких ведомств есть свое видение реформы системы авторских прав – например, у Минкультуры и Минэкономразвития концепции практически противоположны, объясняет он. Цель первой встречи – согласовать позиции министерств. После этого тема обязательно будет обсуждаться с индустрией и обществами по коллективному управлению правами, обещает собеседник «Ведомостей» в правительстве.

Кто собирает деньги Крупных организаций по коллективному управлению правами на музыку, аккредитованных государством, в России три: Российское авторское общество (РАО), Российский союз правообладателей (РСП) и Всероссийская организация интеллектуальной собственности (ВОИС). РАО собирает деньги в пользу авторов, ВОИС – в пользу исполнителей и изготовителей фонограмм, РСП взимает компенсационный сбор с производителей электроники. В 2015 г. они собрали 4,5 млрд, 1,05 млрд и 2,2 млрд руб. соответственно.

Еще в августе прошлого года президент России Владимир Путин дал поручение правительству сделать работу обществ по коллективному управлению правами более прозрачной – ввести в них независимый аудит и наблюдательные советы, которые контролировали бы работу этих организаций. Это было сделано после многочисленных жалоб авторов и исполнителей: общества, по их мнению, недоплачивали им за использование музыкальных произведений. Поручение предусматривало внесение поправок в законодательство, а срок его исполнения ограничивался серединой сентября 2015 г.

Однако с тех пор поручение так и не было выполнено: Минкомсвязи, Минкультуры и Минэкономразвития написали собственные законопроекты по реформе коллективного управления, но ни один из них так и не был внесен в Госдуму. Уже этим летом Шувалов поручил Минэкономразвития разработать к середине сентября новую экономическую модель коллективного управления, призванную «максимально защищать авторские права».

Минэкономразвития предложило радикально реформировать эту сферу и фактически передать сбор вознаграждения для авторов и исполнителей под крыло государства. Идея министерства – создать одно общество по коллективному управлению в форме публично-правовой компании, рассказывал «Ведомостям» замминистра экономического развития Олег Фомичев. Такая компания создается государством, правительство назначает ее руководителя, а ее деятельность контролируется Счетной палатой.

Но предложение Фомичева резко раскритиковали общества по коллективному управлению и представители музыкальной индустрии. Они написали Шувалову, что эта идея не соответствует международному опыту, а смена организационной формы ущемит права авторов и правообладателей. Эту позицию поддержала Международная конфедерация обществ авторов и композиторов (CISAC).

Директор под арестом Деятельность обществ по коллективному управлению правами с прошлого года находится в центре скандала. Еще осенью 2015 г. МВД начало расследовать некоторые сделки Российского авторского общества (РАО), а уже в этом году арестовало его гендиректора Сергея Федотова. Он обвинен в выводе из РАО недвижимости на более чем 500 млн руб. В августе этого года часть членов РАО собрала конференцию и избрала гендиректором организации Максима Дмитриева. Текущий менеджмент РАО и его авторский совет назвали это избрание незаконным: по их мнению, арест произошел на фоне конфликта РАО с бывшими партнерами. Авторы подали документы в Минюст о внесении данных о новом директоре в ЕГРЮЛ: министерство должно одобрить (или нет) эти изменения до 22 октября 2016 г.

А сегодня известные продюсеры и композиторы (Виктор Дробыш, Эдуард Артемьев, Игорь Крутой и др.) обратились к Владимиру Путину с просьбой поддержать позицию Минкультуры и не поддерживать предложения Минэкономразвития, сообщило агентство ТАСС.

После критики со стороны индустрии Минэкономразвития предложило альтернативу – преобразовать общества по коллективному управлению в ассоциации. По словам Фомичева, это более самоуправляемая форма с меньшей возможность влияния государства. Если такой вариант будет принят, то придется прописать в законодательстве требования к деятельности этой ассоциации. Шувалову из Минэкономразвития пришел смягченный вариант предложений по этой реформе, говорит источник в правительстве.

Еще два законопроекта на эту тему – у Минкультуры и Минкомсвязи. Причем предложения Минкомсвязи сейчас серьезно не рассматриваются, министерство готово отказаться от своего проекта в пользу проектов других ведомств, рассказывали «Ведомостям» люди, близкие к Минкомсвязи.

Минкультуры уже вынесло свои предложения по реформе системы коллективного управления на общественное обсуждение, они опубликованы на портале regulation.gov.ru.

Представитель Минкультуры ранее говорил «Ведомостям», что перевод обществ по коллективному управлению в форму публично-правовой компании будет способствовать разрушению системы коллективного управления правами, а не ее совершенствованию. Позиция самого министерства такова: эти организации надо обязать создавать личные кабинеты правообладателей, чтобы они могли контролировать, как им платятся вознаграждения. Также общества должны проходить внешний аудит. Но деятельность самих организаций и их менеджмента должны контролировать сами правообладатели, в интересах и для защиты прав которых эти организации созданы, говорил представитель Минкультуры.