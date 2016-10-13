Корпорация Sony в четверг выпустит шлем виртуальной реальности

Чтобы исправить ситуацию, Sony в последние четыре года фокусируется на разработках в области виртуальной реальности

Время, когда новинки Sony поражали воображение, давно прошло. Корпорация переживает трудности, и хотя после недавней реорганизации ее структуры и продажи отстающих подразделений ей удалось вернуться к прибыльности, способность японцев вновь стать рыночной легендой вызывает сомнения.

Чтобы исправить ситуацию, Sony в последние четыре года фокусируется на разработках в области виртуальной реальности (ВР). Соответствующее подразделение со штатом в несколько тысяч человек возглавляют ветераны корпорации со стажем около 30 лет. Одним из результатов этого проекта стал шлем PlayStation VR стоимостью $399, который должен поступить в продажу в четверг.

Новый шлем может подключаться к игровой консоли PlayStation 4, но Sony подчеркивает, что видеоигры – лишь одно из возможных применений новинки. Технология, к примеру, позволяет путешественникам заранее визуализировать наиболее интересные места на планируемом маршруте, а изучающим естественную историю – перенестись в эпоху динозавров. «ВР – дверь в миры, о которых вы всегда мечтали», – заявляет Сухэй Йосида, один из руководителей проекта ВР в Sony.

Однако прежде Sony придется убедить потребителей в необходимости покупать шлем ВР. Многим подобные носимые устройства кажутся неудобными и обременительными, а руководители конкурирующей с Sony компании Nintendo утверждают, что технологии создания шлемов еще не достигли зрелости и не готовы для массового внедрения.

«Система» инвестирует в параллельную реальность В среду венчурный фонд Sistema VC объявил, что инвестирует $2,5 млн в научное образование для школьников. Фонд приобрел долю в международной компании MEL Science, разрабатывающей научно-образовательные продукты с использованием технологий виртуальной и дополненной реальности (VR и AR).

У кого-то упоминание о ВР вызывает ассоциации с 3D-телевидением – еще одной технологией, продвигавшейся Sony и другими компаниями, но не завоевавшей популярности. История с 3D-телевидением стала одним из множества ударов, нанесенных имиджу Sony за последние два десятилетия. Самым серьезным ударом оказался успех компании Apple, выпустившей устройства iPod и iPhone. До этого коньком Sony были именно музыкальные плейеры и другие портативные электронные устройства, но американская компания перехватила лидерство благодаря успешному сочетанию программных и аппаратных разработок.

Возможно, с помощью ВР Sony сможет восстановить свой имидж. «Sony находится в наилучшем положении для выхода на передний план в области ВР, поскольку в ее распоряжении остается внушительный арсенал из электроники и развлекательных продуктов», – говорит Минатаке Касио, директор исследовательской фирмы Fomalhaut Techno Solutions.

По мнению ряда аналитиков, PlayStation VR – первый шлем ВР, напрямую ориентированный на потребительский рынок. Выпущенное Facebook устройство Oculus Rift стоимостью $599, как и Vive производства HTC, больше подходит профессиональным разработчикам, поскольку для их использования необходимо взаимодействие с мощным компьютером, считают аналитики. По прогнозам IHS, в 2016 г. продажи устройств ВР, включая недорогие очки, работающие в паре со смартфоном, достигнут $1,64 млрд.

Работая над продуктами ВР, Sony с самого начала особое внимание уделяла эргономике. Один из руководителей проекта, Йосида, пришел в Sony еще в 1986 г., а с 1993 г. занимался созданием PlayStation. Сейчас ему 52 года, но он по-прежнему в свободное время играет в видеоигры. «Я хотел доказать, что использование шлема ВР вовсе не изолирует человека от мира, – говорит Йосида. – Ощущения, испытываемые пользователем, важнее технических характеристик».

Шлем PlayStation VR получил высокие оценки пользователей за удобство. Правда, пока не ясно, сможет ли этот продукт найти широкое применение за пределами мира игр, как мечтает сама компания. Sony вместе с независимыми разработчиками планирует к концу года выпустить на рынок более 50 программ для PlayStation VR, в том числе игру «Звездные войны» производства Electronic Arts. В начале 2017 г. компания Capcom выпустит блокбастер «Обитель зла». Если ассортимент подобных продуктов не будет достаточно широким, проект PlayStation VR может ждать та же судьба, что и 3D-телевидение. «Издатели игр должны создавать интересный контент, рассчитанный исключительно на ВР, причем опыт 3D-телевидения показывает, что делать это следует сразу после появления платформы», – предупреждает Хидеки Ясуда, аналитик из Ace Research Institute.

Перевел Александр Силонов