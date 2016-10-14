На башни Tele2 появился новый претендент

В появлении в конкурсе на покупку башен «Т2 РТК холдинга» (работает под брендом Tele2) нового претендента, компании «Сервис-телеком», «Ведомостям» рассказали два человека, близких к другим претендентам. По их словам, эта компания будет соревноваться за актив оператора наравне с другими кандидатами. Но собеседники «Ведомостей» считают, что шансов на победу у нее меньше, так как у компании совсем маленький опыт управления башенной инфраструктурой.

О намерении Tele2 продать почти все башни – всего их около 10 000 – стало известно в феврале 2016 г. В марте гендиректор Tele2 Сергей Эмдин подтвердил, что переговоры ведутся как минимум с тремя потенциальными инвесторами. Круг потенциальных покупателей известен, говорил Эмдин «Интерфаксу», – это 3–4 компании. Это консорциумы инвесторов, куда входят компании «Русские башни», «Вертикаль», «ВТБ капитал» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), есть еще ряд иностранных компаний.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Сервис-телеком» создано в феврале 2015 г. Акционеры компании – ООО «Сити капитал» бывшего члена совета директоров «Русского моря» Владислава Глинберга (42,5%), кипрская «Игнатсон инвест лтд.» (35%), Дмитрий Макаров (15%) и гендиректор «Сервис-телекома» Николай Бердин (7,5%). «Коммерсантъ» писал, что Глинберг ранее возглавлял инвестиционную группу «Линвест», управлявшую в том числе средствами Максима Воробьева. Это брат губернатора Московской области Андрея Воробьева и один из основателей и крупнейший акционер «Русской аквакультуры». До 2014 г. крупной долей в этой компании владел Геннадий Тимченко.

«Коммерсанту» же весной этого года Бердин называл основными владельцами компании инвестфонды – российский «Сити капитал» и шведский Ruric AB. Такие же сведения у одного из источников «Ведомостей». С «Ведомостями» Бердин беседовать не стал.

Что продает «Вымпелком» «Вымпелком» продает 10 000–12 000 башен, рассказывали участники тендера в конце 2015 г. Сейчас речь идет более чем о 12 000 объектов, говорил в сентябре один из собеседников «Ведомостей».

Ruric – фонд, известный благодаря сделкам на рынке недвижимости Санкт-Петербурга. Председатель совета директоров фонда – гендиректор «Русской аквакультуры» Илья Соснов. Соснов подтвердил «Ведомостям», что Ruric – один из акционеров «Сервис-телекома». Кто является акционером самого Ruric AB, он не говорит, но отмечает, что Ruric вложился в «Сервис-телеком», поскольку видит «перспективу» в рынке башенной инфраструктуры. Один из собеседников «Ведомостей» утверждает, что фонд принадлежит Вадиму Гуринову – давнему партнеру Тимченко и бывшему главе «Стройтрансгаза». Об этом также ранее сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Собеседники «Ведомостей» рассказывали, что Гуринов остался в хороших отношениях с Тимченко. Тимченко в свою очередь является партнером Юрия Ковальчука по банку «Россия». Ковальчук же – один из совладельцев Tele2.

По оценкам одного из собеседников «Ведомостей», у «Сервис-телекома» сейчас около 500 собственных объектов, по оценкам другого – порядка 600. По свидетельству обоих, недавно компания приобрела башенную структуру «Линк девелопмента». Соснов эти цифры не прокомментировал.

Сейчас ищут покупателей на свои башни два оператора – «Вымпелком» и Tele2, напоминает директор EY Рубен Исраелян. По его словам, любой претендент должен стремиться получить активы обеих компаний. Ведь покупка лишь части вышек (например, только «Вымпелкома» или только Tele2) не оптимальна из-за средней отдачи от инвестиций и относительно высоких рисков. Приобретение двух портфелей уменьшает риски. Это частично достигается за счет синергии и частично – за счет вывода из эксплуатации дублирующих башен, добавляет эксперт.

Исраелян считает, что тот, кто приобретет башни «Вымпелкома», будет иметь значительное конкурентное преимущество перед другими претендентами и лучше подготовлен к консолидации башен Tele2 в одну из ведущих инфраструктурных корпораций в России.

В тендере на покупку башен «Вымпелкома» «Сервис-телеком» не участвует. Зато в нем принимали участие «Вертикаль», РФПИ и «Русские башни». Собеседники «Ведомостей» называют последних наиболее вероятными претендентами на покупку.

«Русские башни» интересуют все возможности по сотрудничеству с операторами в области приобретения башенной инфраструктуры и мы внимательно исследуем эти возможности, говорит генеральный директор компании Александр Чуб. Конкурс Tele2 он не комментирует. Представители «Вертикали» и Tele2 отказались от комментариев.