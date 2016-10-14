Телекоммуникации
Статья опубликована в № 4182 от 14.10.2016 под заголовком: Ruric взялся за башни

На башни Tele2 появился новый претендент

На активы оператора претендует компания «Сервис-телеком», возможно, связанная с бывшим гендиректором «Стройтрансгаза» Вадимом Гуриновым
На инфраструктуру Tele2 нашелся новый претендент
На инфраструктуру Tele2 нашелся новый претендент
Денис Абрамов / Ведомости

В появлении в конкурсе на покупку башен «Т2 РТК холдинга» (работает под брендом Tele2) нового претендента, компании «Сервис-телеком», «Ведомостям» рассказали два человека, близких к другим претендентам. По их словам, эта компания будет соревноваться за актив оператора наравне с другими кандидатами. Но собеседники «Ведомостей» считают, что шансов на победу у нее меньше, так как у компании совсем маленький опыт управления башенной инфраструктурой.

О намерении Tele2 продать почти все башни – всего их около 10 000 – стало известно в феврале 2016 г. В марте гендиректор Tele2 Сергей Эмдин подтвердил, что переговоры ведутся как минимум с тремя потенциальными инвесторами. Круг потенциальных покупателей известен, говорил Эмдин «Интерфаксу», – это 3–4 компании. Это консорциумы инвесторов, куда входят компании «Русские башни», «Вертикаль», «ВТБ капитал» и Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), есть еще ряд иностранных компаний.

По данным «СПАРК-Интерфакса», ООО «Сервис-телеком» создано в феврале 2015 г. Акционеры компании – ООО «Сити капитал» бывшего члена совета директоров «Русского моря» Владислава Глинберга (42,5%), кипрская «Игнатсон инвест лтд.» (35%), Дмитрий Макаров (15%) и гендиректор «Сервис-телекома» Николай Бердин (7,5%). «Коммерсантъ» писал, что Глинберг ранее возглавлял инвестиционную группу «Линвест», управлявшую в том числе средствами Максима Воробьева. Это брат губернатора Московской области Андрея Воробьева и один из основателей и крупнейший акционер «Русской аквакультуры». До 2014 г. крупной долей в этой компании владел Геннадий Тимченко.

«Коммерсанту» же весной этого года Бердин называл основными владельцами компании инвестфонды – российский «Сити капитал» и шведский Ruric AB. Такие же сведения у одного из источников «Ведомостей». С «Ведомостями» Бердин беседовать не стал.

Что продает «Вымпелком»

«Вымпелком» продает 10 000–12 000 башен, рассказывали участники тендера в конце 2015 г. Сейчас речь идет более чем о 12 000 объектов, говорил в сентябре один из собеседников «Ведомостей».

Ruric – фонд, известный благодаря сделкам на рынке недвижимости Санкт-Петербурга. Председатель совета директоров фонда – гендиректор «Русской аквакультуры» Илья Соснов. Соснов подтвердил «Ведомостям», что Ruric – один из акционеров «Сервис-телекома». Кто является акционером самого Ruric AB, он не говорит, но отмечает, что Ruric вложился в «Сервис-телеком», поскольку видит «перспективу» в рынке башенной инфраструктуры. Один из собеседников «Ведомостей» утверждает, что фонд принадлежит Вадиму Гуринову – давнему партнеру Тимченко и бывшему главе «Стройтрансгаза». Об этом также ранее сообщал «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники.

Собеседники «Ведомостей» рассказывали, что Гуринов остался в хороших отношениях с Тимченко. Тимченко в свою очередь является партнером Юрия Ковальчука по банку «Россия». Ковальчук же – один из совладельцев Tele2.

По оценкам одного из собеседников «Ведомостей», у «Сервис-телекома» сейчас около 500 собственных объектов, по оценкам другого – порядка 600. По свидетельству обоих, недавно компания приобрела башенную структуру «Линк девелопмента». Соснов эти цифры не прокомментировал.

Tele2 может продать сотовые вышки за 20–25 млрд рублей

Сейчас ищут покупателей на свои башни два оператора – «Вымпелком» и Tele2, напоминает директор EY Рубен Исраелян. По его словам, любой претендент должен стремиться получить активы обеих компаний. Ведь покупка лишь части вышек (например, только «Вымпелкома» или только Tele2) не оптимальна из-за средней отдачи от инвестиций и относительно высоких рисков. Приобретение двух портфелей уменьшает риски. Это частично достигается за счет синергии и частично – за счет вывода из эксплуатации дублирующих башен, добавляет эксперт.

Исраелян считает, что тот, кто приобретет башни «Вымпелкома», будет иметь значительное конкурентное преимущество перед другими претендентами и лучше подготовлен к консолидации башен Tele2 в одну из ведущих инфраструктурных корпораций в России.

ООО «Сервис-телеком» планирует инвестировать 1,7 млрд рублей в строительство в Петербурге башен сотовой связи

В тендере на покупку башен «Вымпелкома» «Сервис-телеком» не участвует. Зато в нем принимали участие «Вертикаль», РФПИ и «Русские башни». Собеседники «Ведомостей» называют последних наиболее вероятными претендентами на покупку.

«Русские башни» интересуют все возможности по сотрудничеству с операторами в области приобретения башенной инфраструктуры и мы внимательно исследуем эти возможности, говорит генеральный директор компании Александр Чуб. Конкурс Tele2 он не комментирует. Представители «Вертикали» и Tele2 отказались от комментариев.

Выбор редактора
Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике