«Система» ожидает завершения слияния индийских операторов Shyam и RCom до конца года

АФК «Система» рассчитывает закрыть сделку по слиянию своей индийской «дочки», мобильного оператора SSTL, с RCom до конца года. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на президента «Системы» Михаила Шамолина. «Для того чтобы сделка вступила в силу, она должна пройти стадию утверждения – суды определенные, государственные органы, и мы пока успешно идем по этим вехам», – заверил Шамолин.

К середине августа 2016 г. сделка уже была одобрена индийским советом по ценным бумагам и биржам, комиссией по защите конкуренции Индии, индийскими налоговыми органами, а также акционерами и кредиторами RCom и SSTL, говорится в материалах АФК. В начале октября сделку одобрили Верховный суд Раджастана и Верховный суд Мумбая. Теперь АФК осталось получить финальное одобрение сделки у департамента телекоммуникаций Индии, уточнил вчера представитель компании. По его словам, в заявку «Системы», которую рассматривает ведомство, входят выписки из решений судов, а также актуализированная документация по всем лицензиям, частотам и активам, участвующим в сделке.

В ноябре 2015 г. «Система» договорилась внести телекоммуникационный бизнес SSTL в RCom индийского миллиардера Анила Амбани в обмен на 10% этой компании. После этого акционеры SSTL смогут обменять свои бумаги на акции RCom пропорционально своим долям в SSTL. АФК сейчас принадлежит 56,68% акций индийского оператора, еще 17,14% – у Росимущества. В конце июня «Система» сообщила, что выкупит пакет Росимущества в течение пяти лет.

До конца года осталось не так много времени, поэтому намерение «Системы» закрыть сделку уже в этот период внушает некий оптимизм инвесторам, считает аналитик «ФК Открытие» Александр Венгранович. По мнению аналитика «Альпари» Романа Ткачука, сделка для АФК очень важна, поскольку она обеспечит позитивную переоценку ее индийского актива. RCom – четвертый по размерам мобильный оператор в Индии, в то время как SSTL входит лишь в первую сотню с долей рынка менее 1%. Соответственно, у АФК «Система» будет возможность реализовать свой пакет в 3–4 раза дороже текущей рыночной стоимости.

По оценке Венграновича, «Система» может получить в новом операторе около 7,6%.