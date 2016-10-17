Платное ТВ в России дешевле, чем в крупнейших развитых и развивающихся странах

Платное телевидение в России дешевле, чем в других крупнейших странах по ВВП

Аналитическая компания Telecom Daily сравнила стоимость услуг платного телевидения в России по итогам III квартала 2016 г. в 20 крупнейших по ВВП странах мира (на основании паритета покупательной способности). В России цена на услугу самая низкая, пришли к выводу эксперты. Средний ежемесячный платеж абонента (ARPU) в России составляет $2,49 (по курсу ЦБ на 10 октября 2016 г.). На 18-м месте – Индия, где ARPU – $3,3. 1-е место занимают США, где ежемесячно подписчики платного ТВ тратят в среднем $103,7. На 2-м и 3-м местах – Австралия и Канада ($67 и $66). Средний ARPU для 20 стран с самым высоким ВВП – $29,6, подсчитала Telecom Daily. По одной из стран – Ирану – Telecom Daily данных обнаружить не удалось.

Среди крупнейших развитых и развивающихся стран Россия действительно занимает последнее место по уровню ARPU в сегменте услуг платного ТВ, согласна аналитик «ТМТ консалтинга» Елена Крылова. По ее оценке, этот показатель по итогам июля – сентября 2016 г. в России составлял около $2,4.

Базовая плата за услуги спутникового и аналогового кабельного ТВ в стране крайне невелика, констатируют Кусков и Крылова. Например, месяц просмотра базового пакета каналов крупнейшего в России оператора платного ТВ Национальная спутниковая компания («Триколор ТВ») стоит всего 100 руб., приводит пример Кусков. Правда, благодаря этому доля проникновения услуги спутникового ТВ постоянно увеличивается, подчеркивает он.

Кусков объясняет низкий ARPU еще и тем, что часть телеконтента, за которую операторы в других странах берут абонентскую плату, российским зрителям предоставляется бесплатно. Например, государство обязывает российских провайдеров платного ТВ бесплатно транслировать более 20 популярных телеканалов, напоминает он. При этом в России можно бесплатно смотреть ключевые спортивные состязания и матчи, отмечает Кусков.

Возможностей для тарифного маневра у операторов немного – конкуренция на рынке сильна и любое повышение тарифов сопряжено с риском увеличения оттока абонентов, отмечает Крылова.

Во II квартале 2016 г. в России было 40,4 млн абонентов платного ТВ (прирост год к году – чуть более 4%). Проникновение услуги по домохозяйствам составило 73%.

В Москве абоненты ежемесячно платят за услуги платного ТВ около 150 руб., рассказывает гендиректор «Искрателекома» Алхас Мирзабеков. За эти деньги они, как правило, получают 40–60 каналов, отмечает он. По сравнению с крупными городами мира тарифы в Москве действительно невысоки, соглашается он. По его мнению, увеличение ARPU возможно за счет предложения абонентам как отдельных каналов, так и целых пакетов за дополнительную плату.

Наличие обязательных для трансляции каналов снижает возможности получения дополнительного дохода и сдерживает развитие рынка, передал «Ведомостям» гендиректор оператора спутникового ТВ «Орион экспресс» Кирилл Махновский. Например, во всем мире спортивные телеканалы, транслирующие наиболее рейтинговые матчи, платные, говорит он. Правда, по мнению эксперта, российский рынок сейчас в самой низкой точке роста – дальше возможен только рост доходов.

Представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева уровень ARPU в сегменте платного телевидения связывает с ценовыми войнами операторов и сравнительно невысоким проникновением телесмотрения на мобильных устройствах. Выход из ситуации – новые модели монетизации ТВ-контента, заключает она.