Крымский «К-телеком» получил 5,5 млрд рублей чистой прибыли

Крымский сотовый оператор «К-телеком» (работает под брендом Win Mobile), по данным «СПАРК-Интерфакса», получил в 2015 г. выручку по российским стандартам бухгалтерского учета размером в 10,3 млрд руб., а его чистая прибыль составила более половины этой суммы – 5,5 млрд руб.

«К-телеком», зарегистрированный в Краснодаре, начал работать в Крыму 5 августа 2014 г. на частотах МТС. Оператор получил разрешение на работу на этих частотах от российской Госкомиссии по радиочастотам в мае 2014 г. через несколько дней после своего создания, а российская МТС не возражала против этого решения. За три месяца оператор построил в Крыму сеть из 1500 базовых станций, став первым российским оператором на полуострове.

По данным «СПАРК-Интерфакса», «К-телекомом» владеет армянское ЗАО «Сэлл груп уорлдвайд холдинг», принадлежащее, согласно реестру юрлиц Армении, Cell Group Worldwide Ltd. (ее юрисдикция неизвестна). В августе 2015 г. издание The Insider назвало владельцем «К-телекома» ливанского инвестора Пьера Мишеля Фаттуша, давнего партнера МТС в Армении. Это подтверждал «Ведомостям» менеджер российской компании связи. При этом «К-телеком» использует оборудование, ранее принадлежавшее «МТС-Украина» и купленное им в октябре 2014 г. Такой вывод позволяет сделать решение Арбитражного суда Республики Крым от 19 января 2016 г., вынесенное по иску «К-телекома» к крымскому управлению ГИБДД.

После того как в марте 2014 г. Россия присоединила Крым, на полуострове в течение года прекратили работу все украинские сотовые операторы. В начале августа 2014 г. приостановили работу на полуострове «МТС-Украина» и «Киевстар», но в роуминге их абоненты стали обслуживаться оператором «К-телеком». Несколько месяцев спустя украинская «дочка» МТС продала оборудование и другое имущество в Крыму за 17,7 млн евро частным компаниям, названия которых не раскрыла. Как покупатели распорядились оборудованием, представителям МТС неизвестно. Представители МТС уверяли, что никакого отношения к крымскому «К-телекому» она не имеет.

В 2013 г. «МТС-Украина» занимала, по данным исследовательской компании iKS-Consulting, на рынке сотовой связи Крыма 57%. Выручка «МТС-Украина» от деятельности в Крыму составила в 2013 г. 980 млн украинских гривен (3,83 млрд руб. по среднему курсу ЦБ за 2013 г.).

Кроме услуг своим абонентам «К-телеком» также предоставляет услуги роуминга для абонентов всех российских операторов, заключив договоры с этими компаниями.

Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин замечает, что подобная рентабельность по чистой прибыли нехарактерна для операторов связи, обычно она гораздо ниже – на уровне 10–15%. Так же считает и аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Возможно, показатель частично может быть объяснен доходами от роуминга – это услуга со сравнительно высокой рентабельностью, замечает Либин.

«К-телеком» выставляет своим роуминговым партнерам завышенные тарифы, считает представитель «Мегафона» Юлия Дорохина. По этому поводу оператор обращался в ФАС еще в 2015 г., ведомство нашло нарушение законодательства и выдало компании предупреждение. «К-телеком» в ответ на это не установил рыночные тарифы, а выровнял их по верхней шкале, утверждает Дорохина. Какие суммы были заплачены «К-телекому» за роуминговые услуги в 2015 г., представители операторов «большой сотовой тройки» не раскрывают.

По данным «СПАРК-Интерфакса», валовая прибыль «К-телекома» в 2015 г. составила 7,1 млрд руб. Рентабельность продаж по валовой прибыли – 70%, что тоже выше, чем у российских федеральных операторов, замечает Либин. Амортизацию оператор включает в себестоимость услуг и при таком расчете у федеральных операторов показатель рентабельности по валовой прибыли составлял бы около 60% выручки, объясняет Либин.

Долгое время в Крыму фактически не было других операторов, что также могло позитивно отразиться на финансовых показателях «К-телекома», напоминает Либин. Коммерческая эксплуатация сети второго мобильного оператора, ФГУП «Крымтелеком», началась 1 февраля 2016 г.

Чистая прибыль может искажаться из-за влияния статей прочих доходов и расходов, отмечают Белов и аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин. Нарастить выручку и прибыль так быстро можно многими способами, среди органических – запустить сеть в новом районе или радикально увеличить количество действующих базовых станций, говорит Нигматуллин. В случае с «К-телекомом» большую роль могли сыграть и роуминговые доходы, согласен он. В течение года на полуострове активно более 3,6–3,8 млн sim-карт, при этом в высокий летний сезон на острове бывает до 6–7 млн туристов.

Представители «К-телекома» не ответили на запрос «Ведомостей».