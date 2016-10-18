Программисты не хотят поддержки открытого ПО

Внесенный в Госдуму законопроект о поддержке свободного ПО может дать приоритет при закупках иностранному софту, считают российские разработчики

Ассоциация разработчиков программных продуктов (АРПП) написала письма в Минкомсвязи и председателю комитета Госдумы по IT и связи Леониду Левину («Ведомости» ознакомились с копией писем), в которых она критикует два законопроекта о приоритете свободного программного обеспечения (СПО), внесенные в Госдуму депутатом Дмитрием Новиковым. АРПП предупреждает, что их принятие помешает российской отрасли разработки ПО и поставит иностранные продукты в лучшие условия по сравнению с российскими конкурентами. Депутат Левин и представитель Минкомсвязи подтвердили получение письма от АРПП.

Отрицательный отзыв на законопроект Новикова в Минкомсвязи писали ассоциация «Руссофт» и Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий (АП КИТ), сообщил президент «Руссофта» Валентин Макаров, входящий также и в правление АП КИТ.

Один из законопроектов депутата Новикова вносит в закон «Об информации...» определения проприетарного и свободного ПО. Другой описывает порядок закупок, которым должны руководствоваться заказчики (не уточняя, касается ли это только госзаказчиков). Покупку проприетарного ПО предстоит обосновать, сославшись на отсутствие открытых аналогов от российских поставщиков и объяснив, почему имеющиеся открытые продукты не соответствуют требованиям заказчика, следует из документа.

Сэкономить на софте Расходы на проприетарное программное обеспечение таких зарубежных разработчиков, как SAP, IBM, Oracle, Microsoft, в 5–6 раз превышают траты на аналогичные свободные решения, говорится в пояснительной записке к законопроекту депутата Новикова.

Свободная модель не определяет страну происхождения софта, пишет АРПП (это открытая модель, которая предполагает участие в разработке программистов и компаний из любых стран. – «Ведомости»). Поэтому приоритет СПО может означать приоритет иностранным решениям, говорится в письме. Действительно, законопроект не оговаривает преимуществ российских производителей проприетарного ПО перед иностранными разработчиками СПО и это еще предстоит отрегулировать, соглашается Новиков.

Предполагается, что российские разработчики СПО должны будут получить преференции перед российскими же разработчиками проприетарного ПО, а также перед российскими компаниями, которые разрабатывают свои продукты на базе иностранных программ и вносят их в реестр, замечает Андрей Черногоров, занимавший в прошлом созыве Думы пост секретаря комиссии при комитете по науке и наукоемким технологиям (по его словам, он участвовал в работе над законопроектом Новикова).

Также из текста законопроекта АРПП заключила, что он ограничивает закупки не только госорганов и госкомпаний, но и частных компаний. Такого же мнения и депутат Левин. АРПП считает, что частные компании должны самостоятельно регулировать свои закупки. Законопроект призван регулировать закупки только госорганов и госкомпаний, частного бизнеса он не касается, уверяет Новиков.

Последствия от возможного введения такого регулирования могут быть «ощутимо вредными», считает Левин. Строгие многоступенчатые запреты могут вызвать «раздражение со стороны большинства системных администраторов страны». Поэтому сперва нужно думать о полноценной работе действующего законодательства, считает он.

Представитель Минкомсвязи отказался от комментариев.