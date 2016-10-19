Совет директоров «Ростелекома» может утвердить самую масштабную программу мотивации

В среду совет директоров «Ростелекома» рассмотрит вопрос об утверждении новой программы долгосрочной мотивации для своих сотрудников, следует из повестки, опубликованной оператором.

Программа будет отличаться от предыдущей более широким кругом участников, рассказывали «Ведомостям» ранее несколько человек, близких к оператору, по их словам, в программе должны принять участие менеджеры не только высшего, но и среднего звена – всего несколько сотен человек. Под эту программу будут зарезервированы акции, представляющие 6,25% уставного капитала оператора, говорили также собеседники, близкие к «Ростелекому». Они предполагали, что эти акции будут выделены из числа казначейских. Представитель «Ростелекома» Кира Кирюхина отказалась комментировать детали программы до ее одобрения.

Бумаги для опционов Квазиказначейские акции «Ростелекома», которые могут принять участие в опционной программе, принадлежат его 100%-ной «дочке» – компании «Мобител». Всего у нее 16,24% уставного капитала оператора – 15,06% обыкновенных акций и 30,79% привилегированных. Эти бумаги компания получила в результате многочисленных выкупов у акционеров.

Ранее об этой программе писала газета «Коммерсантъ» со ссылкой на собственные источники. По данным издания, программа охватит 2017–2020 гг., ее участниками смогут стать те, кто получит премии в течение и по итогам 2017 г. и согласится направить эти деньги на покупку акций «Ростелекома». Цена приобретения будет зафиксирована в конце 2017 г. В конце 2018 г., по итогам первого года действия программы, компания предложит участникам премиальные акции в размере 20–25% от имеющегося пакета с дисконтом 20–25% к рыночной цене. Менеджеры среднего звена получат дополнительные акции в размере 14% от имеющегося у них пакета.

Это уже третья программа мотивации, которую запускает «Ростелеком», и в ней участвует больше всего бумаг оператора.

Впервые менеджеры «Ростелекома» получили возможность участвовать в опционной программе в 2010 г., тогда под нее было зарезервировано до 3,5% обыкновенных акций госоператора. А в июне 2011 г. совет директоров «Ростелекома» утвердил второй этап опционной программы. В нем участвовало 16,3% привилегированных акций компании, или 1,2% уставного капитала. Участниками второго этапа могли стать не только менеджеры «Ростелекома», но и члены его совета директоров. Однако этот второй этап был одобрен с нарушениями: члены совета директоров стали участниками программы мотивации благодаря лишь решению самого совета директоров, без одобрения собранием акционеров. Это возмутило миноритариев «Ростелекома» Олега Ашуркова и Сергея Болтенкова, которые обратились в суд и потребовали закрыть всю программу, а потраченные на нее деньги (вложенные в закрытый ПИФ Газпромбанка) вернуть «Ростелекому». К иску миноритариев тогда присоединился крупнейший владелец «Ростелекома» – Росимущество. Суд стал на сторону миноритариев, и программу в итоге свернули.

В 2014 г., после прихода в «Ростелеком» президента Сергея Калугина, компания запустила новую мотивационную программу, рассчитанную на 200 человек. Тогда оператор создал закрытый паевой инвестиционный фонд под управлением ВТБ, в который было внесено 3% уставного капитала «Ростелекома».

Размер опционной программы большой, обычно в подобных программах участвует 1–2% бумаг, говорит аналитик «Уралсиба» Константин Белов. По мнению аналитика Otkritie Capital Александра Венграновича, новая опционная программа «Ростелекома», вероятно, не является классической мотивационной программой. Это попытка сохранить зарплаты руководителей в «Ростелекоме» на уровне рынка, не теряя при этом в маржинальности, считает эксперт. Именно этим, как он думает, объясняется расширение программы. Похожие приемы применяли к своим сотрудникам Mail.ru и «Яндекс», вспоминает Венгранович: их мотивационные программы также являлись частью премии.