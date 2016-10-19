IBM практически удалось прекратить падение выручки

В III квартале корпорация IBM в очередной раз зафиксировала снижение выручки и прибыли по сравнению с прошлым годом, однако в данном случае оно было незначительным. В традиционных направлениях бизнеса IBM, связанных с продажей корпоративных вычислительных систем, спад продаж остается существенным, тогда как новые стратегические инициативы вроде услуг в сфере облачных технологий, бизнес-аналитики или информационной безопасности развиваются весьма успешно.

Выручка IBM в III квартале, завершившемся в сентябре, снизилась за год на $54 млн, т. е. на 0,3%, и составила $19,23 млрд. Это примерно на $200 млн больше, чем ожидали аналитики. Чистая прибыль сократилась на 3% до $2,85 млрд, или $2,98 на акцию.

Впрочем, без учета эффектов от покупки активов, увеличивших показатель выручки на 2 процентных пункта, и влияния динамики валютных курсов, добавивших 1 п. п., снижение выручки составило бы 3%. Еще один фактор, добавивший 2 п. п., – рост продаж лицензий. По словам финансового директора IBM Мартина Шретера, успехи в монетизации интеллектуальной собственности – не разовое явление и в будущем можно ожидать здесь устойчивого роста.

Основную роль в снижении общей прибыли сыграла неблагоприятная конъюнктура на рынке мейнфреймов и операционных систем. «В III квартале мы прошли завершающую фазу цикла продаж мейнфреймов, поэтому тут можно было ожидать снижения», – приводит WSJ слова Шретера.

Самым процветающим направлением бизнеса IBM стали облачные технологии – здесь выручка увеличилась по сравнению с прошлым годом на 42% до $3,4 млрд (без учета курсовых колебаний). Сервис IBM SoftLayer позволяет клиентам использовать в облаке вычислительные мощности, сервис Bluemix – приложения. За три месяца число клиентов этих сервисов пополнили такие компании, как Dixons Carphone Group, JFE Steel и Vodafone India.

Совокупные доходы от всех новых стратегических инициатив выросли по сравнению с 2015 г. на 16%. На эти направления в структуре выручки IBM сейчас приходится 42%. Корпорация инвестирует значительные суммы в построение дата-центров, и это снизило валовую маржу в III квартале на 2 п. п. Шретер предупредил, что IBM не планирует сворачивать такие инвестиции, поскольку считает этот сегмент очень перспективным. За первые девять месяцев года на покупку активов корпорация потратила $5,45 млрд (показатель прошлого года – $821 млн).

Руководители IBM подтверждают данные ранее прогнозы финансовых показателей на 2016 г. Ожидается, что годовая прибыль корпорации составит не меньше $13,50 на акцию. В интервью FT Шретер выразил надежду, что стратегические инициативы помогут IBM в новом году добиться внушительного улучшения. «Мы войдем в 2017 год с хорошим импульсом», – сказал Шретер.

Акции IBM на дополнительных торгах в понедельник подешевели на 3,19% до $149,84.