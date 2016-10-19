ИТ-бизнес
Статья опубликована в № 4185 от 19.10.2016 под заголовком: Льготы принесли плоды

IT-льготы принесли бюджету 10 млрд рублей

По словам Путина, льготный режим налогообложения может быть продлен до 2023 года
Льготные страховые взносы позволили IT-компаниям пополнить бюджетную систему на 10 млрд руб., подсчитал Владимир Путин. Президент пообещал продлить льготный режим до 2023 г.
Льготные страховые взносы позволили IT-компаниям пополнить бюджетную систему на 10 млрд руб., подсчитал Владимир Путин. Президент пообещал продлить льготный режим до 2023 г.
М. Стулов / Ведомости

Правительство намерено продлить действие льготных страховых взносов для IT-компаний, сообщил вчера президент РФ Владимир Путин на съезде «Деловой России». В ближайшее время соответствующие изменения будут внесены в Налоговый кодекс. Кроме того, Путин не исключил, что льготы распространятся не только на разработчиков и производителей, но и на сервисные компании, которые занимаются услугами и продвижением IT-продуктов.

По словам президента, с момента введения льготного режима налогообложения совокупный оборот российских IT-компаний вырос с 330 млрд до 500 млрд руб. с лишним. Соответственно, почти в 2 раза выросли налоговые сборы во все уровни налоговой системы – с 28 млрд до 54 млрд руб. Выпадающие доходы, недополученные бюджетом из-за снижения ставки налогового сбора для таких компаний, при этом составили 15 млрд руб. «Бюджетная система получила плюсом больше 10 млрд», – посчитал Путин.

До конца 2017 г. российские IT-компании, прошедшие специальную аккредитацию в Минкомсвязи, платят льготную ставку страховых взносов – 14% вместо стандартных 30%. Предполагалось, что после этого льгота будет постепенно отменяться – в 2018 г. ставка повысится до 21%, в 2019 г. – до 28%, а с 1 января 2020 г. достигнет стандартных 30%. В августе Минкомсвязи предложило продлить действие льготных страховых взносов для IT-компаний и разработало соответствующие поправки в Налоговый кодекс и в закон об обязательном пенсионном страховании. Минкомсвязи давно выступало за продление льгот, но неизменно сталкивалось с сопротивлением Минфина, который апеллировал к дефициту федерального бюджета, а также бюджетов фондов соцстрахования и обязательного медицинского страхования. Минкомсвязи, в свою очередь, настаивает, что прекращение действия нынешних льготных тарифов повлечет ухудшение институциональных условий ведения бизнеса. Это чревато снижением темпов роста российской IT-индустрии, сокращением объема создаваемой в России наукоемкой продукции и оттоком специалистов и компаний в страны с более благоприятными налоговыми условиями, говорилось в документах Минкомсвязи.

Кто получает льготу

6284 IT-компании аккредитованы в Минкомсвязи, согласно реестру министерства. Аккредитация позволяет компаниям платить страховые взносы по льготной ставке. В реестре российских программ, по данным Минкомсвязи, находятся продукты только 583 компаний, т. е. на порядок меньше

Разработанные Минкомсвязи поправки уже были подкреплены поручением правительства, которое было дано 1 июня вслед за поручением Путина. 25 мая он согласился продлить льготы для IT-компаний, осуществляющих создание «российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных». Именно так называется и реестр отечественного ПО, который ведет Минкомсвязи, – Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

В сумме за четыре года полученный эффект от предоставления льготы составляет $7,6 млрд по обороту российских софтверных компаний и примерно $2,3 млрд по экспорту, подсчитал президент НП «Руссофт» Валентин Макаров. Макаров поддерживает решение о продлении льгот, но обращает внимание, что в поправках Минкомсвязи список льготополучателей пока ограничен теми разработчиками, которые фигурируют в реестре отечественного ПО, и сервисными компаниями, которые работают с продуктами из реестра. Компании, которые в результате останутся за пределами списка получателей льгот, могут сократить количество сотрудников в среднем на 35%, предупреждает Макаров, ссылаясь на данные, полученные путем опроса российских IT-компаний.

Старший юрист BGP Litigation Денис Савин замечает, что льготные ставки по страховым взносам приобрели дополнительную ценность в условиях, когда налоговые органы решили активно бороться со многими привычными способами налогового планирования, например необоснованным использованием SPV (специально созданные компании), офшоров, трансфертного ценообразования.

Представители Минфина не ответили на запрос «Ведомостей».

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике