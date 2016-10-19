IT-льготы принесли бюджету 10 млрд рублей

Правительство намерено продлить действие льготных страховых взносов для IT-компаний, сообщил вчера президент РФ Владимир Путин на съезде «Деловой России». В ближайшее время соответствующие изменения будут внесены в Налоговый кодекс. Кроме того, Путин не исключил, что льготы распространятся не только на разработчиков и производителей, но и на сервисные компании, которые занимаются услугами и продвижением IT-продуктов.

По словам президента, с момента введения льготного режима налогообложения совокупный оборот российских IT-компаний вырос с 330 млрд до 500 млрд руб. с лишним. Соответственно, почти в 2 раза выросли налоговые сборы во все уровни налоговой системы – с 28 млрд до 54 млрд руб. Выпадающие доходы, недополученные бюджетом из-за снижения ставки налогового сбора для таких компаний, при этом составили 15 млрд руб. «Бюджетная система получила плюсом больше 10 млрд», – посчитал Путин.

До конца 2017 г. российские IT-компании, прошедшие специальную аккредитацию в Минкомсвязи, платят льготную ставку страховых взносов – 14% вместо стандартных 30%. Предполагалось, что после этого льгота будет постепенно отменяться – в 2018 г. ставка повысится до 21%, в 2019 г. – до 28%, а с 1 января 2020 г. достигнет стандартных 30%. В августе Минкомсвязи предложило продлить действие льготных страховых взносов для IT-компаний и разработало соответствующие поправки в Налоговый кодекс и в закон об обязательном пенсионном страховании. Минкомсвязи давно выступало за продление льгот, но неизменно сталкивалось с сопротивлением Минфина, который апеллировал к дефициту федерального бюджета, а также бюджетов фондов соцстрахования и обязательного медицинского страхования. Минкомсвязи, в свою очередь, настаивает, что прекращение действия нынешних льготных тарифов повлечет ухудшение институциональных условий ведения бизнеса. Это чревато снижением темпов роста российской IT-индустрии, сокращением объема создаваемой в России наукоемкой продукции и оттоком специалистов и компаний в страны с более благоприятными налоговыми условиями, говорилось в документах Минкомсвязи.

Кто получает льготу 6284 IT-компании аккредитованы в Минкомсвязи, согласно реестру министерства. Аккредитация позволяет компаниям платить страховые взносы по льготной ставке. В реестре российских программ, по данным Минкомсвязи, находятся продукты только 583 компаний, т. е. на порядок меньше

Разработанные Минкомсвязи поправки уже были подкреплены поручением правительства, которое было дано 1 июня вслед за поручением Путина. 25 мая он согласился продлить льготы для IT-компаний, осуществляющих создание «российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных». Именно так называется и реестр отечественного ПО, который ведет Минкомсвязи, – Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

В сумме за четыре года полученный эффект от предоставления льготы составляет $7,6 млрд по обороту российских софтверных компаний и примерно $2,3 млрд по экспорту, подсчитал президент НП «Руссофт» Валентин Макаров. Макаров поддерживает решение о продлении льгот, но обращает внимание, что в поправках Минкомсвязи список льготополучателей пока ограничен теми разработчиками, которые фигурируют в реестре отечественного ПО, и сервисными компаниями, которые работают с продуктами из реестра. Компании, которые в результате останутся за пределами списка получателей льгот, могут сократить количество сотрудников в среднем на 35%, предупреждает Макаров, ссылаясь на данные, полученные путем опроса российских IT-компаний.

Старший юрист BGP Litigation Денис Савин замечает, что льготные ставки по страховым взносам приобрели дополнительную ценность в условиях, когда налоговые органы решили активно бороться со многими привычными способами налогового планирования, например необоснованным использованием SPV (специально созданные компании), офшоров, трансфертного ценообразования.

Представители Минфина не ответили на запрос «Ведомостей».