Акции Intel растут, благодаря хорошим результатам на рынке персональных компьютеров

Когда Intel говорит об улучшении бизнеса в области ПК, важно понимать, что все относительно. По данным IDC, в III квартале 2016 г. во всем мире было продано около 68 млн ПК. Продажи упали по сравнению с тем же периодом 2015 г. на 3,9%, но это падение оказалось на 3 п. п. меньше, чем предсказывала эта исследовательская компания.

Для Intel это был неплохой квартал. Производитель чипов уже поднял свой прогноз по выручке за этот период главным образом благодаря пополнениям складских запасов ПК. Сейчас Intel ожидает выручку на уровне $15,6 млрд (плюс-минус $500 млн) – на 8% больше, чем годом ранее. Аналитики рассчитывают, что чистая прибыль в расчете на акцию составит $0,72 – на 13% больше, чем годом ранее.

Это значительный рост, в особенности по сравнению с другими зрелыми гигантами в области высоких технологий. Однако рынок ПК, который все еще составляет более половины выручки Intel, продолжает сокращаться. Компания ловко избегает этих проблем, сосредоточившись на таких сегментах, как премиальные ультратонкие ноутбуки, где рентабельность намного выше. Но даже несмотря на это, основные надежды Intel связаны с облаками и микросхемами, благодаря которым они работают.

Это придает бизнесу Intel, связанному с дата-центрами, огромное значение. Аналитики ожидают, что в III квартале этот сегмент принесет Intel $4,6 млрд выручки – на 11% больше, чем годом ранее. Однако продажи в этом сегменте непредсказуемы, так как лишь немногие крупные компании, предоставляющие облачные услуги, такие как Amazon и Google, увеличили расходы на микросхемы Intel. Поэтому выручка Intel в сегменте дата-центров в последние семь кварталов оказывалась немного ниже прогнозов аналитиков, согласно данным компании FactSet.

Это представляет некоторый риск для котировок акций Intel. Сейчас они стоят более чем на 19% дороже, чем полгода назад. Это примерно вчетверо больше роста, который показал за тот же период индекс NASDAQ Composite. Стоит заметить, что частью этого роста Intel обязана тому, что компания наконец отвоевала часть поставок для iPhone у конкурирующей Qualcomm.

Intel удалось довольно быстро диверсифицировать свой бизнес. Эта гибкость вместе со стабильными дивидендами и умеренной оценкой на уровне 13,4 показателя прогнозной чистой прибыли привлекает инвесторов.

Перевел Олег Сальманов