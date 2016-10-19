Наукоемкие технологии

ESA получило сигнал с орбитального модуля ExoMars

Агентство ожидает подтверждения, удалась ли мягкая посадка на Марс модуля Schiaparelli
ESA получило сигнал с марсианского модуля Schiaparelli
ESA получило сигнал с марсианского модуля Schiaparelli
ESA/ATG-medialab via AP

Европейское космическое агентство (ESA) в 19.35 мск сообщило, что получило сигнал от орбитального модуля Trace Gas Orbiter (TGO) миссии ExoMars. После выхода модуля из радиотени Марса аппарат успешно сориентировал антенну на Землю и передал несущую частоту и каналы телеметрии. Аппарат, согласно плану миссии, должен выйти на высокую орбиту вокруг планеты. Данные о состоянии систем аппарата ожидаются примерно через два часа после первоначального подтверждения. Однако, по первой информации, сигнал устойчивый, состояние аппарата нормальное.

Состоялась ли мягкая посадка демонстрационного модуля Schiaparelli, которая должна была произойти сегодня в 17.48 мск, пока неясно. Это не означает, что она не удалась, заявило ESA: по меньшей мере, модуль вошел в атмосферу Марса и открыл парашют. Ранее сигнал с поверхности планеты не смог получить радиотелескоп на Земле, однако это ожидалось: соотношение сигнал/шум было на пороге чувствительности оборудования. Сигнал со Schiaparelli должен передать Mars Reconnaissance Orbiter, принадлежащий NASA, а в качестве резервного варианта предусмотрена ретрансляция с европейского аппарата Mars Express, работающего на орбите Марса уже 13 лет.

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Schiaparelli - лишь один из двух блоков межпланетной научной станции ExoMars-2016, тестовая платформа массой почти 600 кг, напоминает ESA. 16 октября основной орбитальный блок - TGO - успешно отделил Schiaparelli и начал маневр торможения для выхода на целевую орбиту спутника Марса. Его обширная научная программа включает дистанционный поиск признаков жизни на Красной планете. Schiaparelli, напротив, оснащен лишь ограниченным набором аппаратуры для измерения параметров атмосферы и отражателями. Он должен проработать на планете всего несколько дней, тогда как TGO - до декабря 2022 г., действуя также как ретранслятор для будущих миссий.

Главная задача модуля Schiaparelli - отработка посадки в интересах миссии ExoMars-2020 с доставкой на поверхность Марса шестиколесного марсохода в 2021 г. Посадка на Марс очень сложна из-за разреженной атмосферы и проводится в три этапа: аэродинамическое торможение, спуск на парашюте и торможение ракетными двигателями. В ходе текущей миссии посадка на Марс впервые пройдет в сезон пыльных бурь, отмечает Европейское космическое агентство.

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и межпланетной научной станцией ExoMars-2016 стартовала с Байконура в марте этого года. ExoMars - совместный проект госкорпорации «Роскосмос» и ESA. Орбитальный модуль TGO будет изучать малые газовые примеси атмосферы и распределение водяного льда в грунте Марса, в том числе используя российское научное оборудование, разработанное в Институте космических исследований РАН (ИКИ РАН).

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«Протон» с миссией ExoMars успешно стартовал к Марсу. Формирование отлетной траектории к Марсу займет около 10 часов с момента запуска и потребует четыре включения разгонного блока «Бриз-М»
Dmitri Lovetsky / AP
«Протон» с миссией ExoMars успешно стартовал к Марсу. Формирование отлетной траектории к Марсу займет около 10 часов с момента запуска и потребует четыре включения разгонного блока «Бриз-М»
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ExoMars – совместный научный проект госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства (ЕКА). Планируется, что при подлете к Марсу 16 октября 2016 г. научная станция будет разделена на два блока – орбитальный модуль и демонстрационный десантный модуль «Скиапарелли» (Schiaparelli, на фото). Модуль позволит Европе отработать технологии посадки на Марс, а после примарсианивания будет работать как автономная станция, сообщает "Интерфакс"
B. Bethge / ESA
ExoMars – совместный научный проект госкорпорации «Роскосмос» и Европейского космического агентства (ЕКА). Планируется, что при подлете к Марсу 16 октября 2016 г. научная станция будет разделена на два блока – орбитальный модуль и демонстрационный десантный модуль «Скиапарелли» (Schiaparelli, на фото). Модуль позволит Европе отработать технологии посадки на Марс, а после примарсианивания будет работать как автономная станция, сообщает "Интерфакс"
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Испытания высадки посадочного модуля «Скиапарелли» на поверхность Марса, июль 2015 г.
USAF Arnold Engineering Development Complex
Испытания высадки посадочного модуля «Скиапарелли» на поверхность Марса, июль 2015 г.
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Орбитальный зонд (Trace Gas Orbiter) для исследования планеты будет работать до декабря 2022 г. Модуль будет изучать малые газовые примеси атмосферы и распределение водяного льда в грунте Марса, при этом будет использовано и российское научное оборудование, разработанное в Институте космических исследований РАН. В следующей миссии ExoMars 2018 он будет работать в качестве ретранслятора для марсохода.
Thales Alenia Space/Imag
Орбитальный зонд (Trace Gas Orbiter) для исследования планеты будет работать до декабря 2022 г. Модуль будет изучать малые газовые примеси атмосферы и распределение водяного льда в грунте Марса, при этом будет использовано и российское научное оборудование, разработанное в Институте космических исследований РАН. В следующей миссии ExoMars 2018 он будет работать в качестве ретранслятора для марсохода.
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В 2018 г. на Красную планету отправят марсоход с научными приборами. На фото: прототип 1:1 во время испытаний
CNES
В 2018 г. на Красную планету отправят марсоход с научными приборами. На фото: прототип 1:1 во время испытаний
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Погрузка орбитального зонда в грузовой самолет «Антонов» для перевозки на Байконур, 22 декабря 2015 г.
Thales Alenia Space
Погрузка орбитального зонда в грузовой самолет «Антонов» для перевозки на Байконур, 22 декабря 2015 г.
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Испытания орбитального модуля на Байконуре, 22 февраля 2015 г. «ExoMars 2016 ищет вещества, которые в очень маленьких объемах встречаются в атмосфере, малые газовые примеси атмосферы. У этой миссии есть множество целей, мы также собираемся исследовать распределение водяного льда в грунте Марса. Но самое главное новшество, которым мы занимаемся, – это глобальное исследование атмосферы», – рассказал представитель Европейского космического агентства ESA, аналитик миссии Михаэль Хан (цитата по «РИА Новости»)
Yannick Le Marchand / TAS-F
Испытания орбитального модуля на Байконуре, 22 февраля 2015 г. «ExoMars 2016 ищет вещества, которые в очень маленьких объемах встречаются в атмосфере, малые газовые примеси атмосферы. У этой миссии есть множество целей, мы также собираемся исследовать распределение водяного льда в грунте Марса. Но самое главное новшество, которым мы занимаемся, – это глобальное исследование атмосферы», – рассказал представитель Европейского космического агентства ESA, аналитик миссии Михаэль Хан (цитата по «РИА Новости»)
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Орбитальный зонд укладывают в обтекатель на Байконуре, 2 марта 2016 г.
B. Bethge / ESA
Орбитальный зонд укладывают в обтекатель на Байконуре, 2 марта 2016 г.
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Транспортировка космической станции к ракете «Протон-М», 11 марта 2016 г.
Stephane Corvaja / ESA
Транспортировка космической станции к ракете «Протон-М», 11 марта 2016 г.
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Подготовка к запуску на Байконуре, 11 марта 2016 г.
B. Bethge / ESA
Подготовка к запуску на Байконуре, 11 марта 2016 г.
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Визуализация разделения орбитального зонда и посадочного модуля
ESA/ATG medialab
Визуализация разделения орбитального зонда и посадочного модуля
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Визуализация орбитального зонда на подходе к Красной планете
ESA/ATG medialab
Визуализация орбитального зонда на подходе к Красной планете
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