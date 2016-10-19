ESA получило сигнал с орбитального модуля ExoMars

Европейское космическое агентство (ESA) в 19.35 мск сообщило, что получило сигнал от орбитального модуля Trace Gas Orbiter (TGO) миссии ExoMars. После выхода модуля из радиотени Марса аппарат успешно сориентировал антенну на Землю и передал несущую частоту и каналы телеметрии. Аппарат, согласно плану миссии, должен выйти на высокую орбиту вокруг планеты. Данные о состоянии систем аппарата ожидаются примерно через два часа после первоначального подтверждения. Однако, по первой информации, сигнал устойчивый, состояние аппарата нормальное.

Состоялась ли мягкая посадка демонстрационного модуля Schiaparelli, которая должна была произойти сегодня в 17.48 мск, пока неясно. Это не означает, что она не удалась, заявило ESA: по меньшей мере, модуль вошел в атмосферу Марса и открыл парашют. Ранее сигнал с поверхности планеты не смог получить радиотелескоп на Земле, однако это ожидалось: соотношение сигнал/шум было на пороге чувствительности оборудования. Сигнал со Schiaparelli должен передать Mars Reconnaissance Orbiter, принадлежащий NASA, а в качестве резервного варианта предусмотрена ретрансляция с европейского аппарата Mars Express, работающего на орбите Марса уже 13 лет.

Schiaparelli - лишь один из двух блоков межпланетной научной станции ExoMars-2016, тестовая платформа массой почти 600 кг, напоминает ESA. 16 октября основной орбитальный блок - TGO - успешно отделил Schiaparelli и начал маневр торможения для выхода на целевую орбиту спутника Марса. Его обширная научная программа включает дистанционный поиск признаков жизни на Красной планете. Schiaparelli, напротив, оснащен лишь ограниченным набором аппаратуры для измерения параметров атмосферы и отражателями. Он должен проработать на планете всего несколько дней, тогда как TGO - до декабря 2022 г., действуя также как ретранслятор для будущих миссий.

Главная задача модуля Schiaparelli - отработка посадки в интересах миссии ExoMars-2020 с доставкой на поверхность Марса шестиколесного марсохода в 2021 г. Посадка на Марс очень сложна из-за разреженной атмосферы и проводится в три этапа: аэродинамическое торможение, спуск на парашюте и торможение ракетными двигателями. В ходе текущей миссии посадка на Марс впервые пройдет в сезон пыльных бурь, отмечает Европейское космическое агентство.

Ракета-носитель «Протон-М» с разгонным блоком «Бриз-М» и межпланетной научной станцией ExoMars-2016 стартовала с Байконура в марте этого года. ExoMars - совместный проект госкорпорации «Роскосмос» и ESA. Орбитальный модуль TGO будет изучать малые газовые примеси атмосферы и распределение водяного льда в грунте Марса, в том числе используя российское научное оборудование, разработанное в Институте космических исследований РАН (ИКИ РАН).