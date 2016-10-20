Борьба «Почты России» с неучтенной серой почтой сократила нанесенный ею ущерб в 2015 г. на 26%

В этом году эффект будет еще больше

«Почта России» в среду открыла новую точку для приема письменной корреспонденции от крупных корпоративных клиентов в логистическом почтовом центре во «Внуково». Об этом сообщил «Ведомостям» представитель предприятия. Переводя обслуживание крупных почтовых агрегаторов в автоматизированные сортировочные центры (АСЦ), почта борется c оборотом так называемой серой почты – неучтенной корреспонденции в составе крупных партий, которую почта в итоге доставляет бесплатно.

В 2015 г. «Почте России» удалось добиться существенного сокращения серой почты, констатирует представитель предприятия. По подсчетам «Почты России», по итогам 2015 г. количество неоплаченной корреспонденции, которую доставляет предприятие, снизилось на 104 млн, или на 23% год к году, сообщил представитель почты. Потери «Почты России» в деньгах сократились на 26% – с 7,4 млрд руб. в 2014 г. до 5,8 млрд руб. по итогам 2015 г. Динамика 2016 г. показывает, что достигнутый в 2015 г. успех не был разовым, уверяет представитель предприятия. Он ожидает, что в этом году количество неучтенной корреспонденции сократится сильнее, чем в прошлом.

В 2014 г. «Почта России» получила от пересылки письменной корреспонденции более 37,7 млрд руб. выручки (27% от всех доходов предприятия), говорится в ее годовом отчете за 2014 г. Данные за 2015 г. представитель почты не раскрывает. Вся выручка «Почты России» в 2015 г. составила 149 млрд руб. – таким образом, из-за серой почты предприятие недополучило 3,8% выручки. Это меньше, чем в 2014 г., когда при выручке 140,3 млрд руб. выпавшие из-за серой почты доходы составили 5,2%.

Борьба за прибыль Эффект от борьбы «Почты России» с серой почтой, начавшейся в июле 2015 г., сопоставим с чистой прибылью предприятия за весь 2015 год, которая составила 1,578 млрд руб.

За период с 2010 по 2015 г. недополученный чистый доход «Почты России» от серой почты превысил 28 млрд руб., сообщал ранее «Интерфакс» со ссылкой на заместителя гендиректора «Почты России» Инессу Галактионову. Из этой суммы, по оценкам предприятия, 10 млрд руб. приходится на потери от сбыта поддельных марок и 18 млрд руб. – на урон от нелегальных франкировальных машин (наносят на корреспонденцию вместо марок почтовые штемпели, подтверждающие оплату услуг почтовой связи. – «Ведомости») и неоплаченных писем в составе крупных партий.

Свои новые сортировочные центры «Почта России» оснащает сортировочным, пересчитывающим, взвешивающим и франкировальным оборудованием, которое позволяет усилить контроль за отправлениями. В июле 2015 г. «Почта России» перестала принимать письма и бандероли от корпоративных клиентов в прижелезнодорожных почтамтах при Казанском, Ярославском и Павелецком вокзалах, переведя их прием в Московский АСЦ в Подольске. Подобный центр уже есть в Санкт-Петербурге и скоро откроется в Казани, говорит представитель «Почты России». В приобретение и установку франкировальных машин и оборудования для контроля письменной корреспонденции «Почта России» инвестирует 2,3 млрд руб., говорила ранее «Ведомостям» Галактионова.

Принимаемые меры дают эффект, однако для глобального решения вопроса серой почты нужны изменения на законодательном уровне, передал через пресс-службу гендиректор «Почты России» Дмитрий Страшнов. Он считает, что необходимо вернуть уголовную ответственность за подделку знаков почтовой оплаты, запретить продажу почтовых марок ниже номинала и ввести строгий учет всех франкировальных машин корпоративных клиентов, 90% которых, по его оценке, сейчас находятся в серой зоне.

Законодательные инициативы, которые помогут «Почте России» бороться с убытками от серой почты, разрабатывает Минкомсвязи с декабря 2015 г. Речь идет о новом порядке использования франкировальных машин. Он предусматривает, что все франкировальные машины – как внешние, так и самой почты – будут подключены к централизованной системе управления франкировальными машинами «Почты России». Документ будет принят в ближайшее время, пообещал вчера «Ведомостям» замминистра связи Михаил Евраев. Кроме того, для борьбы с теневым рынком почтовой оплаты министерство намерено внести изменения в нормативно-правовое регулирование почтовой марки. Речь идет о превентивных мерах, которые значительно затруднят вброс серой почты, сказал Евраев.

Гендиректор «Аккорд пост» (занимается логистикой и дистрибуцией простой и ценной корреспонденции) Надежда Осетрова к усилению контроля со стороны «Почты России» относится с пониманием и одобряет переход на автоматизированную обработку писем. С июля 2015 г. «Аккорд пост» сдает всю почту в АСЦ в Подольске. Это действительно ускорило обработку корреспонденции, поскольку раньше вся корреспонденция обрабатывалась сотрудниками почты вручную, говорит Осетрова.