Британская Laird, производящая компоненты для Apple, потеряла почти половину стоимости

Laird специализируется на производстве автомобильных антенн типа «акулий плавник», компонентов для приема беспроводных сигналов и средств защиты смартфонов от электромагнитного излучения, среди ее клиентов такие компании, как Apple, BMW и Samsung. Однако на этой неделе Laird предупредила, что в результате замедления роста на рынке мобильных устройств и «беспрецедентной ценовой конкуренции» ее годовая прибыль окажется примерно на треть меньше, чем прогнозировалось ранее. После этого акции Laird подешевели сразу на 48% – столь резкого снижения в течение дня в истории компании до этого не было.

По новым прогнозам, в 2016 г. прибыль Laird до уплаты налогов составит всего 50 млн фунтов стерлингов. Выручка компании, исчисляемая в британской валюте, в III квартале выросла по сравнению с прошлогодней на 29% до 297 млн фунтов стерлингов, но с учетом изменений курсов валют и факторов вроде покупки активов выручка сократилась на 4%. Хуже всего ситуация сложилась в подразделении материалов для защиты оборудования от электромагнитных волн. По словам генерального директора Laird Тони Куинлана, корректировка прогнозов связана с общим ухудшением на рынке электроники. «Неблагоприятная динамика в сегменте мобильных устройств повлияла на наше подразделение защитных материалов, в то время как другие направления нашего бизнеса чувствуют себя хорошо», – сказал Куинлан в среду.

Однако аналитики из брокерской фирмы Numis полагают, что в данном случае речь идет о специфических проблемах именно Laird. Цепочки поставок корпорации Apple, указывают аналитики, функционируют нормально, а спрос на устройства iPhone 7 высок. «Это свидетельствует о том, что в структурном плане положение Laird в цепочке поставок Apple изменилось, и, вероятнее всего, причиной стало обострение конкуренции», – говорит Ник Джеймс, аналитик из Numis.

Куинлан утверждает, что его компания принимает меры для выправления ситуации и эти инициативы, по мнению руководства, должны стабилизировать и оптимизировать бизнес уже в следующем году. Кроме того, ожидается, что показатель чистой задолженности останется в пределах договоренности с банками и к концу 2017 г. не превысит более чем в 3,5 раза показатель EBITDA.

В любом случае серьезные проблемы у самого крупного из основных подразделений Laird могут осложнить перспективы Куинлана, возглавившего компанию всего около месяца назад. Его предшественник Дэвид Локвуд покинул Laird, перейдя в аэрокосмическую корпорацию Cobham, также переживающую непростые времена.

В результате крупнейшего в истории Laird обвала котировок в среду ее рыночная капитализация опустилась ниже отметки 450 млн фунтов стерлингов.

Перевел Александр Силонов