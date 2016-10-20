Пражская полиция задержала россиянина, заподозренного в хакерских атаках в США

Россиянин, арестованный в Праге по подозрению в хакерских атаках, может быть причастен к взлому Linkedin в 2012 г.

Арест связан с кражей информации об аккаунтах LinkedIn в 2012 г.

Арест российского хакера стал плодом сотрудничества чешской полиции и ФБР, подозреваемый (его имя не раскрывается) был объявлен в розыск Интерполом, причем на него был выписан «красный» ордер, сообщил сайт чешской полиции. Такой ордер требует задержать подозреваемое лицо для экстрадиции в разыскивающую его страну – в данном случае в США.

Задержание хакера связано со взломом, происшедшим в социальной сети LinkedIn в 2012 г., объяснила эта компания Reuters в среду. В мае LinkedIn сообщила о том, что в результате хакерской атаки в 2012 г. были скомпрометированы данные 100 млн пользователей этой сети. Всего тогда были украдены данные 6,5 млн аккаунтов и преступники пытались продать эти данные через интернет, пишет Mashable.

Подозреваемый задержан 5 октября, сообщили The New York Times (NYT) и CBS News. В сообщении полиции говорится, что он передвигался в автомобиле класса люкс вместе с подругой. Он был задержан в гостинице в центре Праги и упал в обморок от неожиданности.

Муниципальный суд Праги оставил задержанного под стражей, позже суд решит вопрос о его экстрадиции, сообщает полиция.

Программа «Настоящее время» (совместный проект «Радио свободная Европа/Радио Свобода» и «Голоса Америки») со ссылкой на полицию сообщила, что задержанного зовут Евгений Н., ему 29 лет.

Посольство России в Чехии получило уведомление о задержании российского гражданина и делает все возможное для защиты его интересов, сообщил «Интерфаксу» пресс-секретарь посольства в Праге Алексей Колмаков. Он заявил, что Россия настаивает на передаче российского гражданина в Россию.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сказал, что никакой информацией о задержанном Кремль не располагает.