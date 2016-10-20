Медиа

Сергей Минаев стал главным редактором журнала Esquire

Он заменил Ксению Соколову, которая управляла журналом меньше трех месяцев
Сергей Минаев стал главным редактором журнала Esquire
Сергей Минаев стал главным редактором журнала Esquire
ТАСС

Сергей Минаев назначен главным редактором Esquire, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к журналу. Минаев заменил Ксению Соколову, которая управляла этим журналом всего несколько месяцев.

Представитель Premium Publishing (входит в группу Independent Media, издает Esquire) это подтвердила. «Мы рады приветствовать Сергея Минаева в нашей компании. Этот год был непростым для Esquire и для других печатных изданий, которые находятся в стадии поиска новой ниши на стремительно меняющемся медиарынке. Сергей обладает всеми необходимыми качествами как лидер печатного и онлайн-СМИ и как предприниматель, который понимает коммерческую составляющую издательской деятельности», – передал через своего представителя Сергей Азатян, управляющий партнер Inventure Partners (совладельцы Premium Publishing) .

Минаев сегодня заявил «Ведомостям», что «обдумает ситуацию, как только получит подписанное предложение», и от других комментариев отказался.

Ксения Соколова (на фото) не будет управлять Esquire во время выборов
Ксения Соколова не будет управлять Esquire во время выборов
Она вряд ли останется главным редактором журнала, если станет депутатом Госдумы

Esquire называет себя журналом для умных и разборчивых мужчин. В России журнал издается по лицензии американской Hearst. Его тираж – 70 000 экземпляров. По данным TNS, один номер Esquire в среднем читают 435 000 человек в стране (данные за декабрь 2015 г. - апрель 2016 г.).

Минаев – известный писатель, теле- и радиоведущий, продавец вина и ресторатор. Он выпустил такие книги, как «Духless», по которой несколько лет спустя был снят одноименный фильм, «The Телки» и так далее. Он вел программу «Честный понедельник» на НТВ, собственное шоу «Минаев Live» в интернете. В конце 2012 г. Минаев вместе с Антоном Красовским запустили в интернете канал Kontr TV. По сведениям «Коммерсанта», этот канал финансировал прокремлевский фонд «Институт социально-экономических и политических исследований». В 2013 г. Kontr TV закрылся. После этого Минаев работал на ТВЦ, а год назад вернулся как ведущий на НТВ.

Ведущий "Честного понедельника" на НТВ сообщил о закрытии проекта

Кроме этого Минаев – совладелец крупного российского импортера вина МБГ и владелец сети винных баров «Хлеб и вино».

В прошлом году в интервью «Снобу» Минаев говорил, что МГБ для него крупнейший источник денег, после этого идут «сценарии и авторские права», потом работа на телевидение и, наконец, книги: «А книги сейчас не приносят практически ничего. Хотя я на них заработал порядка двух миллионов долларов».

Минаев – государственник: «Если государство не будет защищать свои интересы, если не будет Крыма, если не будет гражданской ответственности, то никакие телки не будут никакого вина пить. Государство просто перестанет существовать. Я в это безусловно верю. Я уверяю, если мы сейчас начнем размениваться на пармезан, мы потеряем страну» (цитата по «Снобу»).

Наконец, он известен своим эпатажным поведением.

Соколова была назначена главным редактором Esquire 4 августа. До этого она объявила, что будет баллотироваться в Государственную думу от Партии роста. По закону о выборах кандидаты в депутаты, работающие в СМИ, на время кампании отстраняются от исполнения должностных обязанностей. Это не помешало Лесе Рябцевой, руководителю избирательного штаба Соколовой, заявить «Реальному времени», что бороться за избирателя они будут, в частности, с помощью такого ресурса, как Esquire: «Понятно, что сейчас она (Соколова. - «Ведомости») не может ничего выпустить, потому что журнал под ее началом выйдет в октябре, но тем не менее у нее есть ресурсы в виде журналистов и фотографов, которые готовы ей помогать, освещать какие-то социальные проблемы».

По словам источников «Ведомостей», активное участие Соколовой в избирательной кампании не понравилось издателям журнала. Они говорили «Ведомостям» в конце августа, что, скорее всего, Соколова не останется главным редактором Esquire, даже если не будет выбрана депутатом. В Государственную думу Соколова не попала.

Комментарии  ()
Пока никто не прокомментировал этот материал. Вы можете стать первым и начать дискуссию.
Комментировать
Фото
Также в рубрике