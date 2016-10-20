Сергей Минаев стал главным редактором журнала Esquire

Сергей Минаев назначен главным редактором Esquire, рассказали «Ведомостям» два источника, близких к журналу. Минаев заменил Ксению Соколову, которая управляла этим журналом всего несколько месяцев.

Представитель Premium Publishing (входит в группу Independent Media, издает Esquire) это подтвердила. «Мы рады приветствовать Сергея Минаева в нашей компании. Этот год был непростым для Esquire и для других печатных изданий, которые находятся в стадии поиска новой ниши на стремительно меняющемся медиарынке. Сергей обладает всеми необходимыми качествами как лидер печатного и онлайн-СМИ и как предприниматель, который понимает коммерческую составляющую издательской деятельности», – передал через своего представителя Сергей Азатян, управляющий партнер Inventure Partners (совладельцы Premium Publishing) .

Минаев сегодня заявил «Ведомостям», что «обдумает ситуацию, как только получит подписанное предложение», и от других комментариев отказался.

Esquire называет себя журналом для умных и разборчивых мужчин. В России журнал издается по лицензии американской Hearst. Его тираж – 70 000 экземпляров. По данным TNS, один номер Esquire в среднем читают 435 000 человек в стране (данные за декабрь 2015 г. - апрель 2016 г.).

Минаев – известный писатель, теле- и радиоведущий, продавец вина и ресторатор. Он выпустил такие книги, как «Духless», по которой несколько лет спустя был снят одноименный фильм, «The Телки» и так далее. Он вел программу «Честный понедельник» на НТВ, собственное шоу «Минаев Live» в интернете. В конце 2012 г. Минаев вместе с Антоном Красовским запустили в интернете канал Kontr TV. По сведениям «Коммерсанта», этот канал финансировал прокремлевский фонд «Институт социально-экономических и политических исследований». В 2013 г. Kontr TV закрылся. После этого Минаев работал на ТВЦ, а год назад вернулся как ведущий на НТВ.

Кроме этого Минаев – совладелец крупного российского импортера вина МБГ и владелец сети винных баров «Хлеб и вино».

В прошлом году в интервью «Снобу» Минаев говорил, что МГБ для него крупнейший источник денег, после этого идут «сценарии и авторские права», потом работа на телевидение и, наконец, книги: «А книги сейчас не приносят практически ничего. Хотя я на них заработал порядка двух миллионов долларов».

Минаев – государственник: «Если государство не будет защищать свои интересы, если не будет Крыма, если не будет гражданской ответственности, то никакие телки не будут никакого вина пить. Государство просто перестанет существовать. Я в это безусловно верю. Я уверяю, если мы сейчас начнем размениваться на пармезан, мы потеряем страну» (цитата по «Снобу»).

Наконец, он известен своим эпатажным поведением.

Соколова была назначена главным редактором Esquire 4 августа. До этого она объявила, что будет баллотироваться в Государственную думу от Партии роста. По закону о выборах кандидаты в депутаты, работающие в СМИ, на время кампании отстраняются от исполнения должностных обязанностей. Это не помешало Лесе Рябцевой, руководителю избирательного штаба Соколовой, заявить «Реальному времени», что бороться за избирателя они будут, в частности, с помощью такого ресурса, как Esquire: «Понятно, что сейчас она (Соколова. - «Ведомости») не может ничего выпустить, потому что журнал под ее началом выйдет в октябре, но тем не менее у нее есть ресурсы в виде журналистов и фотографов, которые готовы ей помогать, освещать какие-то социальные проблемы».

По словам источников «Ведомостей», активное участие Соколовой в избирательной кампании не понравилось издателям журнала. Они говорили «Ведомостям» в конце августа, что, скорее всего, Соколова не останется главным редактором Esquire, даже если не будет выбрана депутатом. В Государственную думу Соколова не попала.