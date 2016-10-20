Умные аксессуары для смартофнов в России продаются лучше, чем они сами

Российский рынок носимой электроники (wearable gadgets) в первом полугодии 2016 г. год к году в штуках вырос на 70% до 105 000 устройств. Это следует из материалов «М.видео». Рост в деньгах при этом составил 300% (до 1,7 млрд руб.). По темпам роста продаж «умные» аксессуары к смартфонам опережают сами смартфоны — в первом полугодии 2016 г. продажи таких аппаратов в штуках выросли на 4%, а в деньгах — на 30%, утверждает представитель «М.видео» Валерия Андреева.

По оценке «Связного», за первые шесть месяцев 2016 г. штучный рост продаж носимой носимой электроники в России составил 50%: они превысили 100 000 устройств. В деньгах рост более чем на 300% до 1,6 млрд руб., говорит его представитель Сергей Тихонов.

В сети «Эльдорадо» в январе-июне 2016 г. рост продаж умных аксессуаров в штуках год к году составил 17%, говорит ее представитель Юлия Завьялова.

По словам Андреевой, рост продаж носимой электроники идет параллельно увеличению количества смартфонов у российских пользователей. По оценке Telecom Daily, в абонентских базах сотовых операторов доля смартфонов превышает 54%. Смартфон стал частью повседневной жизни — чтобы расширить его функциональность или подчеркнуть свой статус пользователи все чаще покупают умные часы или фитнес-браслеты, рассуждает она. При этом этом на часы приходится 80% от продажи портативной электроники, отмечает Андреева. Интерес к ним растет потому, что появляется больше адаптированных приложений для этих устройств, а также из-за того, что часы становятся все более функциональными – например, появляется больше моделей со встроенным GPS-приемником, считает она.

Рост происходит за счет «умных» часов, отмечает Завьялова. При этом растущий интерес к этим устройствам влияет на продажи смартфонов, утверждает она. Например, покупатель хочет приобрести часы и сталкивается с тем, что его смартфон не поддерживает все их функции, или часы не работают со смартфоном его бренда – это приводит к покупке нового аппарата, - говорит Завьялова. Трафик приложений для смарт-устройств ежегодно растет в разы, говорит представитель МТС Дмитрий Солодовников. На рост рынка в деньгах (300%) сильно повлияли продажи Apple Watch, появившихся в России осенью 2015 г. В деньгах Apple занимает 70% этой категории, средний чек на смарт-часы в России из-за этого составляет 24 000 руб., утверждает Солодовников.

Смарт-аксессуары все больше утверждаются в качестве самостоятельных устройств и обрастают собственным функционалом, который постоянно расширяется, согласен Тихонов. Еще одним фактором роста продаж он считает увеличения ассортимента устройств в нижних ценовых категориях. Например, в «Связном» смарт-часы можно приобрести менее чем за 3000 руб., а фитнес-браслет менее чем за 1000 руб.: многие приобретают эти аксессуары в качестве сувениров владельцам смартфонов, утверждает Тихонов.

По данным IDC, во II квартале 2016 г. на мировой рынок было поставлено 22,5 млн единиц носимой электроники. Это на 26,1% больше, чем годом ранее.

В России рынок еще не созрел до смарт-аксессуаров: как показывает опыт Европы, они хорошо продаются, когда средний чек на смартфон - от 220 евро: в России же он составляет коло 100 евро, говорит директор по продажам ZTE в России и СНГ Евгений Ладыгин. Продажи в России растут за счет расширения ассортимента смарт-устройств: сейчас их предлагают десятки компаний, отмечает он. Для большинства покупателей, кроме любителей здорового образа жизни и тех, у кого много контактов на смартфоне, это, по сути, новая игрушка, считает Ладыгин. Теоретически, смарт-устройства могут влиять на продажи флагманских смартфонов: наличие таких дополнений переводит дорогой аппарат из категории средств связи в разряд fasion-асессуаров, говорит Ладыгин.