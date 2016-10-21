Синоптики могут заплатить за новый суперкомпьютер до $33,9 млн

Синоптики Росгидромета заплатят за новый суперкомпьютер до $33,9 млн, часть этих денег – от Международного банка реконструкции и развития (МБРР), говорится в документах банка. Суперкомпьютеры чаще всего используются для удешевления и ускорения разработок и исследований – например, авиационных двигателей или лекарств. Росгидромету суперкомпьютер нужен для прогнозирования погоды.

Его мощность должна составить минимум 500 терафлопсов (триллионов операций с плавающей точкой в секунду). Сейчас синоптики используют суперкомпьютер мощностью 32 терафлопса, поставленный в 2012 г. компанией «РСК технологии». Модернизация призвана увеличить точность прогнозов.

За право поставить суперкомпьютер метеорологам сейчас борются шесть компаний, сообщил «Ведомостям» руководитель проекта по модернизации и переоснащению Росгидромета в фонде «Бюро экономического анализа» (БЭА) Александр Васильев. На сайте этого фонда говорится, что он создан по инициативе правительства России при поддержке МБРР; учредителями являются Высшая школа экономики и Российская академия народного хозяйства и государственной службы.

В конкурсе участвуют IT-интеграторы «Ай-теко», «Техносерв», «Ланит», «Крок», а также «Компьюлинк» и разработчик суперкомпьютеров «Т-платформы», сообщил «Ведомостям» человек, близкий к одному из участников. Представители «Ай-теко», «Техносерва», «Ланита», «Крока» подтвердили «Ведомостям» участие. Партнером «Ланита» является Lenovo, уточнил представитель интегратора. Представители «Компьюлинка» и «Т-платформ» отказались от комментариев. Но 7 ноября собрание акционеров «Т-платформ» обсудит возможную крупную сделку с БЭА на поставку суперкомпьютера для Росгидромета, сообщала компания во вторник.

Китай обогнал США Последний рейтинг Top500 впервые в своей истории содержит больше суперкомпьютеров из Китая (167), чем американских (165). Полугодием раньше было 199 компьютеров из США и только 109 китайских.

МБРР в сентябре 2013 г. одобрил заем на модернизацию и переоснащение Росгидромета. Общие затраты проекта составляют $139,5 млн, из которых $60 млн (43% от суммы) являются деньгами МБРР, остальные средства поступят по госпрограмме внешних заимствований России, сообщал МБРР. В такой же пропорции будет финансироваться и закупка суперкомпьютера, знает человек, знакомый с деталями проекта.

Нынешний суперкомпьютер Росгидромета занимает 47-ю строчку российского рейтинга суперкомпьютеров. В мировой рейтинг он не вошел вовсе: список из 500 машин замыкает китайская мощностью 281 терафлопс (см. врез). В этом рейтинге сейчас семь машин из России. Две разработала участник конкурса «Т-платформы» – на 41-й строчке ее суперкомпьютер «Ломоносов-2» мощностью 2100 терафлопсов, а его предшественник – «Ломоносов» мощностью 900 терафлопсов – на 109-м месте. Кроме того, на 57-й позиции расположился еще один суперкомпьютер «Т-платформ» мощностью 1400 терафлопсов – в мае прошлого года они поставили его немецкому вычислительному центру Юлиха за 17 млн евро. В мировой рейтинг также входят три российские разработки от «РСК технологий»: они занимают 159-е, 348-е и 498-е места.

Задача суперкомпьютера Росгидромета понятна: есть большой объем метеорологических данных и система уравнений, которые моделируют движение воздуха, объясняет предправления IT-холдинга IBS Сергей Мацоцкий. В 2008 г. IBS установила в Росгидромете суперкомпьютер мощностью 27 терафлопсов. Тот суперкомпьютер уже устарел и поэтому желание Росгидромета обновить его объяснимо, полагает Мацоцкий. Прошлый конкурс был тяжелым и параметры будущего суперкомпьютера детально проверялись, вспоминает он. Но тогда это было фактически соревнование между тремя ведущими вендорами – IBM, HP и Silicon Graphics (продукт которой в итоге IBS и поставила в Росгидромет), рассказывает Мацоцкий. От нового конкурса он ждет еще большей интриги, поскольку вдобавок к традиционным вендорам (которые тоже не стоят на месте) стали появляться новые платформы обработки больших данных и in memory вычислений.

Представитель Росгидромета не ответил на запрос «Ведомостей».