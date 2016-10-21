Расписки «Мегафона» упали до исторического минимума

Вчера глобальные депозитарные расписки (GDR) «Мегафона» подешевели на Лондонской бирже на 2,87% до исторического минимума – $9,13 за бумагу. Предыдущий минимум был 21 января – $9,42 за расписку.

Инвесторы ожидают, что бумаги «Мегафона» исключат из индекса MSCI Russia, и поэтому продают акции оператора на опережение, считают аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин и аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин. О том, что GDR «Мегафона» могут быть исключены из индекса MSCI Russia во время ноябрьской полугодовой ребалансировки индексов MSCI, сообщили в своем обзоре аналитики «ВТБ капитала». Сейчас вес расписок «Мегафона» в MSCI Russia составляет всего 0,58% и он первый претендент на исключение, если его рыночная капитализация не вырастет (или не упадет у других бумаг в базе расчета), подтверждает Нигматуллин. Для ноябрьской ребалансировки MSCI использует котировки бумаг в один из торговых дней в период с 18 по 31 октября как цену отсечения. Для того чтобы остаться в индексе, цена расписки должна вырасти в ближайшие недели приблизительно на 14%, предупреждали аналитики «ВТБ капитала».

На индекс MSCI ориентируются пассивные инвестфонды и сейчас они сбрасывают бумаги «Мегафона», предполагает Либин. Кроме того, другие инвесторы стремятся продать бумаги перед исключением, чтобы потом купить их дешевле. В связи с этим в ближайшие дни падение расписок «Мегафона» может продолжиться, делает вывод Либин, что, в свою очередь, еще больше снижает шансы «Мегафона» удержаться в индексе.

Никаких важных корпоративных событий в «Мегафоне» в последние недели не происходило и повлиять на цену бумаг действительно могло возможное выпадение из индекса MSCI, согласен аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Если это так, то это техническая причина и на цену в среднесрочной перспективе это повлиять не должно, успокаивает он.

Представитель «Мегафона» отказался от комментариев.