Телепортация из Кремля во «Внуково»

Жалобы в социальных сетях на искажение сигналов GPS-навигаторов в Кремле и неподалеку от него появились еще летом этого года. Тогда пользователи писали, что на территориях, прилегающих к Кремлю, время от времени их телефоны определяют местонахождение неправильно. Вместо центра города смартфоны устройства показывали, что абоненты находятся во «Внуково» или «Домодедово». Из-за этого у пользователей возникали проблемы с вызовом такси, использованием автомобильных навигаторов, навигацией в популярной игре Pokemon Go и при фиксации данных на фитнес-трекерах. Блогер Илья Варламов первым предположил, что источник проблем находится в Кремле. «Самое вероятное – беспилотники... С массовым развитием бытовых дронов они стали представлять потенциальную опасность для заходящих на посадку вертолетов», – писал в июле Варламов. Он также указывал, что в большинстве современных дронов есть запрет на взлет около аэропортов и он просто не взлетит в этой зоне. Скорее всего, так ФСО решила обезопасить Кремль от несанкционированных полетов, делал вывод Варламов.

Недавно сотрудник «Яндекса» Григорий Бакунов, более известный как блогер Bobuk, провел собственный анализ ситуации при помощи нескольких разных GPS- и «Глонасс»-приемников, а также анализатора частот. Читателям своего Telegram-канала Бакунов 19 октября сообщил, что проехался с приборами на сигвее по центру Москвы. Тестирование показало, что источник радиоволн – специальный программно-аппаратный комплекс, который имитирует работу спутника навигационных систем. Находится он на территории Кремля. Подмена места, которую совершает устройство, называется спуфинг. По мнению Бакунова, перенос во «Внуково» или «Домодедово» объясняется тем, что владелец устройства при спуфинге должен задавать конкретные поддельные координаты, которые тот будет сообщать навигатору. Их можно ввести напрямую или выбрать из списка, который предлагает производитель. Для России значатся только центры крупных городов и аэропорты. «Внуково» – первый по алфавиту аэропорт в районе Москвы, пояснил Бакунов. Он предполагает, что причина использования подобного комплекса – это в первую очередь безопасность. В частности, желание ограничить полеты над территорией Кремля беспилотных аппаратов. Бакунов объясняет, что беспилотники работают в том же диапазоне, что и другие гражданские устройства, и именно поэтому искажения затрагивают и другие пользовательские устройства.

Пользователи Twitter, прочитавшие пост Бакунова, ответили ему, что, когда президент России Владимир Путин навещал другие города, например Йошкар-Олу, они наблюдали такие же искажения сигнала GPS.

Представитель «Яндекса» говорит, что компания начала получать сообщения об ошибках геопозиции в июне. Большинство из них пользователи оставляли в «разговорчиках» на «Яндекс.Картах» и в «Яндекс.Навигаторе». По наблюдениям компании, такие «перебросы» происходят во всех сервисах и устройствах, использующих геолокацию. «Мы изучаем проблему, в том числе и версию Григория Бакунова, а также думаем, что можно сделать с приложениями, чтобы минимизировать эффект от внезапных «телепортаций», – говорит представитель «Яндекса». – С уверенностью можно сказать, что проблема существует вне инфраструктуры интернет-сервисов. Геоинформационные приложения, включая сервисы «Яндекса», получают уже готовую ошибочную координату от устройства (смартфона или планшета), а не декодируют сигнал от спутника напрямую».

Сотрудники одного из сотовых операторов рассказали «Ведомостям», что проблема действительно есть, на нее жалуются пользователи. Но причины происходящего компании никто не объяснил. Один из собеседников предполагает, что на территории Кремля расположен специальный комплекс, который, возможно, призван защищать территорию не только от вторжения беспилотников, но и от ударов оружия, которое ориентируется на данные GPS. С этой версией согласен один из федеральных чиновников. Он указывает, что речь может идти о защите от ракетных атак.

Дроны берут под контроль В ноябре 2015 г. «Роскосмос» провел конкурс на создание инфраструктуры Федерального сетевого оператора. Она должна контролировать движение транспорта, прежде всего дронов. Опытный образец инфраструктуры будет создавать «Ростелеком».

Чиновник, хорошо знакомый с аппаратным комплексом спецслужб, предположил, что на территории Кремля действует система для радиоэлектронной борьбы – «Шиповник-аэро» или какой-то близкий к ней аналог. По его словам, эта система была разработана при содействии Минобороны и должна была использоваться государственными структурами для защиты важных объектов. Газета «Известия» писала в сентябре, что этот комплекс как раз способен не только заглушить сигнал управления, но и взломать бортовые системы вражеского беспилотного летательного аппарата. По данным издания, Минобороны уже проводит испытания продукта. Сотрудник спецслужб говорит, что ему также известно о «Шиповнике», но он ли установлен в районе Кремля, ему неизвестно.

«Шиповник-аэро» – разработка одной из структур «Ростеха», всероссийского научно-исследовательского института «Эталон», входящего в Объединенную приборостроительную корпорацию (ОПК). Представитель ОПК утверждает, что «Шиповник» не используется спецслужбами в Кремле: у «Шиповника» нет функции подмены координат, лишь функция подмены канала управления, утверждает он. Кроме того, комплекс пока не выпускается серийно, на данный момент происходит его доработка и испытания.

Сотрудник сотового оператора отмечает, что навигационные системы смартфонов, планшетов и других устройств такого типа «взламываются очень легко» и комплекс для взлома, подобный «Шиповнику», группа инженеров способна сегодня собрать и в условиях «гаража». Бакунов говорит, что подобные системы сейчас разрабатывает множество компаний.

Журналисты попросили пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова объяснить происходящее. Тот пожаловался на те же проблемы, что и у всех: «Сам ехал за рулем на выходных мимо Кремля, и навигатор перекинуло куда-то». Этот вопрос специфический, сказал Песков и посоветовал адресовать его в Федеральную службу охраны (ФСО) и Минсвязь.

Представитель Минкомсвязи попросил, в свою очередь, «Ведомости» задать вопрос об искажении «Роскосмосу». Представитель «Роскомоса» не ответил по существу на вопросы «Ведомостей». Так же поступил и представитель ФСО.

Представители «Мегафона», МТС и Tele2 говорят, что не получали жалоб от своих пользователей. Их коллега из «Вымпелкома» отказался от комментариев.

В подготовке статьи участвовали Алексей Никольский, Олег Сальманов, Петр Козлов