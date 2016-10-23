Петербург выставит на торги 9000 мест под рекламу за 11,1 млрд рублей

Петербургский комитет по печати и взаимодействию со СМИ определил начальную стоимость аукциона, на котором будут реализованы места под рекламные конструкции. На торги будет выставлено примерно 9000 рекламных мест со сроком аренды 10 лет, говорит председатель комитета по печати Сергей Серезлеев. Цена их годовой аренды составит не меньше 1,1 млрд руб., это тот минимум, с которого начнутся торги, добавляет он. Таким образом бюджет планирует за 10 лет получить минимум 11,1 млрд руб. от аренды мест под рекламные конструкции.

Торги могут пройти во второй половине ноября, надеется Серезлеев.

В 2014 г. администрация Петербурга уже пыталась провести торги. На аукционе было выставлено 8010 мест, разделенных на 30 лотов, для размещения рекламных конструкций, стартовая цена всех лотов составляла 9 млрд руб. Управление ФАС по Петербургу по жалобам операторов тогда аннулировало аукцион. Претензии ведомства касались среди прочего формирования лотов и определения их стоимости.

Комитет по печати через ГУП «ГУИОН» определил рыночную стоимость мест, в среднем увеличение составило 6–8% по сравнению с предыдущими торгами, говорит Серезлеев. Он сказал, что провел несколько встреч с руководством УФАС. Разделения на лоты пока нет, ждем рекомендаций ведомства, уточнил он.

Рост медленнее рынка Объем рынка наружной рекламы в Петербурге в первом полугодии 2016 г. составил 1,46 млрд руб., рост – 1%, весь рынок (без учета интернет-рекламы) вырос на 7% до 4 млрд руб., подсчитала Ассоциация коммуникационных агентств России. Коммерческая загрузка носителей в первом полугодии, по словам Дементьевой, увеличилась на 4 п. п. до 63%. Затраты на наружную рекламу в 2015 г. упали на 20% до 3,6 млрд руб.

Встреча состоялась, служба ждет, пока будет опубликована документация, чтобы дать ей оценку, говорит представитель УФАС по Петербургу Марина Нериновская. УФАС будет рассматривать жалобы, если такие поступят, сказала она.

С 1 ноября операторы должны демонтировать конструкции, которые не входят в схему, таких не меньше 1000 шт., говорит Серезлеев. Это конструкции, которые противоречат закону № 820 о границах зон объектов культурного наследия и находятся ближе чем в 3 м от фасадов исторических зданий, уточнил чиновник.

Новая схема размещения должна появиться на сайте администрации сегодня, обещает Серезлеев.

По действующим договорам в год в качестве арендных платежей петербургские операторы вносят около 1 млрд руб., говорит гендиректор петербургского офиса «Эспар-аналитик» Вера Дементьева. Уже можно говорить об уменьшении количества конструкций, уменьшении форматов и о росте арендной платы, но реальное понимание будет только после опубликования условий конкурса и адресной программы, сказала Дементьева.

Начальная стоимость может оказаться подъемной для операторов с учетом роста рынка, но кто может прогнозировать, как вырастет цена на конструкции в течение торгов, говорит директор по маркетингу «Волгобалт медиа» Дмитрий Ганибалов. Вопросы к конкурсной документации остаются с предыдущих торгов – к примеру, сколько места будет занимать социальная реклама, напоминает он. После торгов придется пересматривать ценовую политику, неизвестно, как это повышение воспримут клиенты, рассуждает Ганибалов. Аренда билборда, по его словам, стоит сейчас около 30 000 руб. в месяц.

В III квартале рынок вырос за счет политической рекламы, но потом загрузка упала, говорит Ганибалов. В 2016 г. рынка вырастет примерно на 3–5%, но исключительно за счет предвыборной рекламы, сказала Дементьева.

Сложно оценить начальную стоимость торгов, потому что у операторов нет понимания адресов рекламных конструкций и их форматов, говорит совладелец ГК «Корпорации Руан» Вячеслав Ананских. По его словам, от ГЦРР поступила адресная программа, но в ней всего около 7000 конструкций, это на 25% меньше, чем согласовали рабочая группа и комитет по печати.

Предписание о демонтаже «Волгобалт медиа» получила, но надо дождаться схемы размещения, чтобы понимать, какие конструкции точно вошли в нее, говорит Ганибалов.

«Постер» планирует демонтировать конструкции, которые не вошли в схему, сказал гендиректор компании Кирилл Опарин. Цену он комментировать отказался, уточнив, что официально ее оператору никто не объявлял.

Комитет по печати требует демонтировать 100% конструкций «Корпорации Руан», у других операторов существенно меньше, говорит Ананских. Выполнив эти требования, «Руан» изначально окажется в неравных условиях на торгах, добавляет он. По закону операторы демонтируют свои рекламные конструкции, если не выиграют торги, – какая необходимость в судебных предписаниях на демонтаж сейчас, недоумевает Ананских.