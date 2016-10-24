Котировки акций Microsoft побили рекорд 17-летней давности

Статья опубликована в № 4188 от 24.10.2016 под заголовком: Microsoft вернулась на 17 лет назад

Фразу после открытия торгов в пятницу акции Microsoft подорожали на 5,3% до $60,30, превзойдя предыдущий рекорд в $59,97, зафиксированный в конце 1999 г. Причиной роста стала отчетность компании за I квартал 2017 финансового года – рост показателей в самых важных сегментах ее бизнеса превысил ожидания инвесторов.

Почти сразу после того как акции Microsoft установили предыдущий рекорд, лопнул пузырь доткомов и акции подешевели, после чего почти 13 лет подряд были в состоянии стагнации. Корпорации приходилось улаживать конфликты с регуляторами, а в ряде новых направлений бизнеса вперед вырвались ее конкуренты вроде Apple и Google. Инвесторы часто обвиняли в проблемах Microsoft ее тогдашнего гендиректора Стива Балмера. Рост котировок наметился в 2013 г., когда Балмер сообщил, что собирается оставить свой пост. Сменивший Балмера Сатья Наделла отказался от нескольких неудачных проектов предшественника, в частности списал большую часть активов, приобретенных у финской Nokia. Взамен Наделла сфокусировался на развитии облачных технологий, и эта реформа окупилась.

Заметный рост котировок Microsoft начался еще три месяца назад, когда итоги IV квартала у Microsoft оказались успешнее, чем прогнозировали аналитики. Хотя на рынке облачных вычислительных сервисов и систем хранения данных по-прежнему доминирует Amazon.com, Microsoft является здесь игроком номер два и быстро усиливает свои позиции. По данным Synergy Research Group, доля Amazon в этом сегменте составляет 31%, доля Microsoft – 11%. В прошлом году доходы от созданной Microsoft облачной платформы Azure удвоились. «Когда наши корпоративные клиенты выбирают один из наших облачных сервисов, вскоре они решают освоить и другие сервисы», – сказал Наделла в четверг на конференции, посвященной квартальным итогам.

В I квартале капиталовложения Microsoft в создание дата-центров и т. п. составили $2,3 млрд. Огромные инвестиции в дата-центры в этом квартале окупились и в дальнейшем капиталовложения будут только расти, сообщил WSJ аналитик Stifel Nicolaus & Co Брэд Ребак.

Валовая маржа в подразделениях, которые в отчете Microsoft объединены под названием «коммерческие облачные системы», составила 49% – по сравнению с 42% в предыдущем квартале. Квартальная выручка от продвижения платформы Azure выросла по сравнению с 2015 г. на 116% (без учета изменений валютных курсов рост составил бы 121%). Это, по словам Ребака, позволяет Microsoft компенсировать негативный эффект от сокращения продаж лицензий на программное обеспечение, устанавливаемое на компьютеры клиентов.

В подразделениях Microsoft, специализирующихся на средствах повышения продуктивности и бизнес-процессах, выручка увеличилась за год на 6% до $6,7 млрд. Выручка от продажи облачного сервиса Office 365 выросла на 51% (без учета изменений валютных курсов – на 54%). В подразделении, продающем корпоративную систему Dynamics, рост доходов составил 11% (без учета изменений валютных курсов – 13%). Подразделение Windows, некогда бывшее главным источником доходов Microsoft, в последнее время теряет свои позиции, но и здесь ситуация относительно благоприятна: квартальная выручка не изменилась по сравнению с прошлогодней – такой результат выглядит неплохо, если учесть, что, по данным IDC, на мировом рынке ПК в целом обороты снизились на 3,9%.

В целом квартальная чистая прибыль Microsoft составила $4,69 млрд, или $0,6 на акцию (показатель 2015 г. был чуть выше – $4,9 млрд, или $0,61 на акцию). Выручка увеличилась на 0,4% до $20,45 млрд, скорректированный с учетом налогообложения доход составил $22,33 млрд.