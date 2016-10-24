МТС может объявить обратный выкуп собственных акций после квартальных результатов

МТС может объявить обратный выкуп акций одновременно с объявлением результатов III квартала 2016 г., пишут аналитики Райффайзенбанка в отчете, посвященном развитию телекоммуникационной отрасли в России.

Аналитик Otkritie Capital Александр Венгранович также считает выкуп бумаг МТС после объявления результатов весьма вероятным. По его подсчетам, к концу года у компании накопится около 60 млрд руб. свободных средств, из которых 52 млрд она заплатит в виде дивидендов. Разумно было бы в такой ситуации использовать эти средства для повышения лояльности инвесторов. Инвесторам участвовать в выкупе было бы интересно, считает Венгранович.

Выкуп акций может стать «подсластителем» для инвесторов, полагают аналитики Райффайзенбанка. Они ожидают слабых результатов МТС в III квартале: по их оценкам, выручка оператора год к году может снизиться из-за плохих показателей в Армении и Туркмении и ухода с рынка Узбекистана. OIBDA также должна снизиться в годовом исчислении – одной из причин ее падения может стать более низкая маржа на украинском рынке из-за расходов компании на частоты и лицензионные отчисления Vodafone.

Слабые результаты МТС прогнозируют в своем отчете и аналитики Credit Suisse, которые также отмечают необходимость списаний из-за ухода компании с узбекского рынка и прогнозируют вероятное снижение маржинальности и выручки компании.

О возможности выкупа собственных бумаг МТС сообщала весной одновременно с объявлением о новой дивидендной политике. В течение ближайших трех лет МТС может выкупить свои акции на сумму до 30 млрд руб., после чего погасить их для обеспечения доходности акционерам, говорил тогда вице-президент МТС по финансам Алексей Корня. На закрытие торгов в пятницу одна ADR МТС на NYSE стоила $7,55 (471,5 руб. по курсу ЦБ на субботу). Исходя из этой цены компания может выкупить около 3% своего уставного капитала (63,66 млн акций).

Решение о выкупе будет принято до конца 2016 г., обещал ранее Корня, причем оно будет приниматься по каждому году отдельно. Человек, близкий к МТС, сказал «Ведомостям», что этот вопрос есть в повестке обсуждения. Все, что обещали, выполним, добавил он. Другой близкий к оператору менеджер уточняет, что решение по байбэку появится до конца октября. На 27 октября назначен совет директоров МТС, следует из сообщения оператора. Среди прочих он рассмотрит вопрос об одобрении сделок, стоимость которых составляет более $100 млн. Близкий к МТС менеджер уверяет, что к выкупу акций этот вопрос отношения не имеет.

МТС имеет смысл делать такой выкуп только в том случае, если по каким-то причинам компания считает, что ее бумаги недооценены, и в будущем она ожидает улучшения фундаментальных показателей, говорит аналитик «Уралсиба» Константин Белов. Но, учитывая состояние рынка, ожидать их существенных изменений вряд ли стоит, сомневается он.

Представитель МТС отказался от комментариев.