Сервис «Яндекс.Доставка» начал работать в Петербурге

«Яндекс» запустил сервис «Яндекс.Доставка» в Петербурге. Это сервис агрегации логистических операторов для доставки товаров интернет-магазинов. Порядка 46% всех покупок в интернете совершается в Москве и Петербурге, около 24% пользователей интернета находятся в столицах, остальные - в регионах, объясняет открытие сервиса руководитель «Яндекс.Доставки» Дмитрий Мамонов.

В Москве «Яндекс.Доставка» начала работу в конце июля. К нему подключены около 1700 интернет-магазинов в Москве и Московской области, доставка осуществляется в 33 800 населенных пунктов в России, рассказал Мамонов. По его словам, количество заказов растет на 30% в месяц, 50% кросс-продаж приходит через «Яндекс.маркет». По его словам, развитие в других регионах зависит от количества в них интернет-магазинов.

Логистические партнеры «Яндекса» в Петербурге - «Почта России», MaxiPost и логистическая служба «Стриж», сказал Мамонов. Интернет-магазины смогут получить инструменты, которые позволят увеличить продажи, уточнил гендиректор «Inpost почтоматы» Андрей Чечин. «Яндекс» предъявляет высокие требования к доставке, отметил гендиректор логистической компании «Стриж» Алексей Кузьмичев. Среднемесячный объем платежей интернет-эквайринга в СЗФО составляет 2,5–3,3 млрд руб., сообщал портал www.spbit.ru со ссылкой на данные АКИТ.

Интернет-магазинам не придется тратиться на создание логистической структуры, можно просто воспользоваться сервисом «Яндекса», который предлагает целый спектр услуг - от доставки к клиенту до почтоматов, добавил Мамонов. Новый сервис «Яндекса» позволит интернет-магазинам расширить территорию продаж и ускорить рост оборота, говорил ранее Мамонов. По оценке «Яндекса», онлайн-ритейлеры смогут нарастить продажи, так как сократится кассовый разрыв: «Яндекс» планирует перечислять магазинам деньги уже на следующий день после вручения заказа клиенту – независимо от того, передал их перевозчик или нет.

В совместном исследовании «Яндекса» и Gfk более 73% московских респондентов ответили, что предпочитают пользоваться курьерской доставкой, говорит Мамонов. Но чем меньше населенный пункт и чем дальше он от Москвы, тем чаще клиенты выбирают самовывоз. Больше половины потребителей отказываются от покупки, если не находят удобного способа доставки на сайте, утверждает Мамонов. Клиент оплачивает только услуги транспортных компаний, добавляет он.

Товары доставляют на сортировочный центр «Яндекса», который может обрабатывать до 3000 заказов в сутки, говорит Мамонов. За счет объемов поставок «Яндекс.Доставка» получает скидки от транспортных компаний. На этих скидках сервис и зарабатывает, но часть скидки предоставляется интернет-магазинами, объясняет Мамонов. Средняя стоимость доставки в Москве в августе была 283 руб., а средний чек – 2300–2500 руб., рассказывает он. В Петербурге он ожидает средний чек на аналогичном уровне.

Сервис «Яндекс.Доставка» может быть удобен для тех интернет-магазинов, у которых нет собственной службы доставки, им не придется заключать договоры с несколькими логистическими компаниями, считает операционный директор рителейра «220 вольт» Елена Позднеева. У «220 вольт» есть собственная курьерская служба в большинстве городов присутствия, а также широкая сеть магазинов и пунктов выдачи. В тех регионах, где у ритейлера пока нет собственной службы доставки, он работает с проверенными логистическими партнерами, к примеру с DPD, поэтому сотрудничество с «Яндекс.Доставкой» пока не очень актуально, добавляет она.