Размер фонда развития IT может быть уменьшен на порядок

Вместо запланированных 5 млрд руб. в фонд развития IT в этом году может быть направлено на порядок меньше – 500 млн руб., сообщил «Интерфакс» со ссылкой на слова министра связи Николая Никифорова. Представитель министерства подтвердил это.

В начале марта правительство решило выделить на поддержку российских программистов 5 млрд руб. из выручки аукционов на радиочастоты, проведенных Роскомнадзором. Спустя две недели министерство выложило на портал обсуждения нормативных актов проект постановления правительства о создании российского фонда развития информационных технологий с капиталом в 5 млрд руб. Но согласование документа затянулось – в частности, против выступал Минфин.

Размер фонда предлагается уменьшить из-за затянувшегося принятия решения и дефицита бюджета текущего года, передает слова министра агентство. На организационную работу остается фактически два месяца. «Если в октябре выйдет документ, нам же нужно утвердить набсовет, экспертные советы, осуществить отбор проектов», – сказал Никифоров (цитата по «Интерфаксу»). А 5 млрд руб. Минкомсвязи получит, возможно, в 2017 г. – такое предложение министерство уже внесло, сказал Никифоров.

Согласно мартовскому предложению Минкомсвязи (документ все еще находится на этапе общественного обсуждения) новый фонд должен давать гранты на разработки софта, замещающие импортные общесистемные решения. Это говорилось в пояснительной записке к проекту документа. Речь идет о мобильных операционных системах, системах управления базами данных, корпоративных операционных системах, средствах управления облачной инфраструктурой и виртуализацией, которые в том числе могут быть созданы на базе российских процессоров. Минкомсвязи собиралось профинансировать от четырех до шести таких проектов. Кроме того, от 16 до 24 проектов, обладающих экспортным потенциалом, должны были получать кредит от 30 млн до 300 млн руб. под 5% годовых на срок до пяти лет. Причем заемщики должны были иметь возможность отодвинуть выплату тела долга на конец срока его погашения. Правда, заемщик при этом должен будет софинансировать проект в сумме не меньшей, чем сумма кредита, говорилось в документах.

Минфин счел создание такого фонда нецелесообразным, поскольку он дублирует существующие институты развития. Об этом министерство писало в докладе президенту России Владимиру Путину в конце июля. С Минфином солидарны аудиторы Счетной палаты. В России уже есть такие институты развития IT-технологий, как Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), фонд «Сколково», Российская венчурная компания, Фонд развития интернет-инициатив, IT-фонд самого Министерства связи – «Росинфокоминвест», говорилось в приложении к докладу Счетной палаты об исполнении бюджета за первое полугодие. В условиях недостатка бюджета, перед тем как создавать новый институт развития, стоит сначала завершить анализ эффективности уже существующих, писали аудиторы Счетной палаты.