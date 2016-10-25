Минкомсвязи планирует закрыть большинство пунктов коллективного доступа в интернет

Из-за нехватки финансирования практически все пункты коллективного доступа (ПКД) в интернет в населенных пунктах численностью более 500 жителей прекратят работу до конца 2016 г. Об этом заявил в Сочи министр связи Николай Никифоров, сообщает «РИА Новости». Представитель Минкомсвязи подтвердил эту информацию, но отказался от дальнейших комментариев.

«Если не хватает денег, есть определенная очередность: приоритет номер один – это таксофоны, приоритет номер два – это строительство оптики, приоритет номер три – это ПКД», – объяснил логику решения министр. Кроме того, он отметил, что объем потребления трафика в сетях ПКД очень низкий и компьютер перестал быть лидирующим устройством для доступа в сеть. В качестве подтверждения он привел данные Федерального агентства связи (Россвязь), согласно которым в 2015 г. трафик всех российских ПКД составил 564 Гб, снизившись за год на 10%. Исходя из количества ПКД, трафик на каждом из них в среднем за год составил 27 Мб.

Коллективный доступ в интернет в тех районах, где оказание коммерческих услуг интернет-доступа нерентабельно, относится к универсальным услугам связи, затраты на предоставление которых по закону о связи операторам компенсирует государство. С 2014 г. единственным оператором универсальных услуг связи стал «Ростелеком», в итоге за содержание ПКД платит именно он. По условиям контракта с государством он должен организовать в населенных пунктах, где проживает 250–500 человек, доступ в интернет на скорости не менее 10 Мбит/с и взять на себя обслуживание открытых ранее ПКД и универсальных таксофонов. Всего в России сейчас чуть менее 21 000 ПКД.

Идея закрыть ПКД из-за нехватки финансирования не нова, однако профильным министерством она одобрена впервые. Весной 2016 г. «Ростелеком» разослал подрядчикам, обеспечивающим работу ПКД, письмо с просьбой приостановить действие договора с 11 июня 2016 г. Оператор мотивировал это тем, что получает из бюджета на оказание универсальных услуг связи в 2016 г. меньше, чем предусмотрено его договором с Россвязью. Летом вопрос сокращения расходов на оказание универсальных услуг, а именно на содержание ПКД в интернет, поднимался на совещании у вице-премьера Аркадия Дворковича, говорили собеседники «Ведомостей».

По закону о связи все операторы отчисляют в резерв универсального обслуживания 1,2% выручки. Затем эти деньги от государства в лице Россвязи должен получать «Ростелеком». В 2016 г. госоператор впервые столкнулся с масштабным недофинансированием универсальных услуг связи, говорит представитель «Ростелекома» Валерий Костарев. В федеральном бюджете на 2016 г. на выплаты «Ростелекому» предусмотрено на 6,9 млрд руб. меньше, чем планируется собрать средств в универсальный фонд. Бюджет проекта сократился с 14,8 млрд до 7,9 млрд руб. С таким недофинансированием выполнить весь объем обязательств по универсальным услугам «Ростелеком» не может, отмечает представитель госоператора. В итоге «Ростелеком» выступил за снижение объема услуг, которые в наименьшей степени пользуются спросом со стороны населения. ПКД теряют свою актуальность, поскольку в большинстве населенных пунктов, где они расположены, в интернет можно выйти через мобильную сеть или организовать индивидуальный проводной ШПД в квартиру или дом, объясняет Костарев.

Решение оставить ПКД в том или ином месте будет приниматься индивидуально исходя из наличия других каналов связи в этом населенном пункте, говорит собеседник в «Ростелекоме» и сотрудник Минкомсвязи. В любом случае количество таких ПКД будет минимальным.

Главным подрядчиком «Ростелекома», обеспечивающим работу ПКД, выступает «Почта России». В ее отделениях расположено 15 000 ПКД, т. е. более 70% всех пунктов доступа. В 2015 г. почта получила от «Ростелекома» за обслуживание ПКД, расположенных в ее отделениях, 2,124 млрд руб. Это примерно 1,5% всей выручки «Почты России» в 2015 г. За услуги, оказанные почтой в первом полугодии 2016 г., «Ростелеком» должен был заплатить чуть более 1,06 млрд руб., следует из материалов госоператора. Вчера представитель «Почты России» подтвердил, что предприятие уже получило эти деньги. «Почта России» продолжает обслуживать ПКД и сейчас, сообщил он, но от дальнейших комментариев отказался. На сайте закупок «Ростелекома» нет информации о проведении такой закупки во втором полугодии 2016 г. По факту услуги оказываются, но без агентского договора между почтой и «Ростелекомом», говорит собеседник, близкий к предприятию. Представители «Почты России» и «Ростелекома» не прокомментировали эту информацию.