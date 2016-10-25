Германия отозвала одобрение на покупку компании Aixtron группой китайских инвесторов

Сделка с производителем оборудования для производства чипов Aixtron стоимостью 670 млн евро получила одобрение германских регуляторов 8 сентября, однако 24 октября представитель министерства экономики сообщил, что это решение отменено и что обстоятельства сделки должны быть проанализированы заново. Причины такого изменения и сроки принятия нового решения не уточняются.

Руководство Aixtron, узнавшее об отзыве так называемого таможенного сертификата на сделку в пятницу, поясняет, что новое расследование будет определять, «не угрожает ли сделка общественному порядку» в Германии. Акции компании на вечерних торгах во Франкфурте подешевели на 8% до 5,32 евро.

Протекционисты в Германии все активнее выступают против расширения китайских инвестиций в стране. Зигмар Габриэль, министр экономики и вице-канцлер Германии, поддержал предложение протекционистов об ограничении покупок немецких компаний иностранцами, если такие покупки касаются «ключевых технологий, имеющих особую важность для дальнейшего промышленного прогресса». Сейчас законы ФРГ разрешают правительству вмешиваться в такие сделки только в случае угрозы энергетической или военной безопасности.

Без взаимности В июле 2016 г. китайский производитель бытовой электроники Midea купил за 4,5 млрд евро разработчика роботов Kuka, одну из самых инновационных компаний ФРГ. Попытки правительства организовать альтернативную сделку с какой-либо европейской компанией провалились, а Меркель посетовала на отсутствие симметрии в отношениях с Китаем, где установлены жесткие ограничения для немецких инвестиций.

Позицию Габриэля разделяет и Гюнтер Эттингер, комиссар ЕС по цифровой экономике и обществу, соратник канцлера Ангелы Меркель. В одном из интервью в октябре Эттингер заявил, что IT-индустрия Европы «не должна распродаваться». По словам комиссара, крупные европейские страны вроде Италии и Франции также поддерживают «более жесткую промышленную политику», стараясь защитить национальные высокотехнологичные компании.

В последние месяцы Германия стала самым привлекательным рынком для китайских компаний. По данным аналитиков из EY, суммарный размер сделок, заключенных здесь в первом полугодии китайскими инвесторами, составил беспрецедентную сумму – $10,8 млрд. За этот период китайцы купили 37 немецких компаний – почти столько же, сколько за весь 2015 год (39). Интерес китайцев к немецким активам не ослабевает и во втором полугодии. В начале октября компания San’an Optoelectronics сообщила, что ведет переговоры о покупке производителя осветительных систем и электроники Osram. San’an – не единственная китайская компания, претендующая на покупку Osram, выделившейся в 2013 г. из состава Siemens. Информированные источники сообщают, что в последние недели китайский фонд прямых инвестиций Go Scale также ведет переговоры с Osram. Ранее регуляторы заблокировали попытку Go Scale купить Lumileds, подразделение осветительной техники Philips.

В мае Aixtron приняла предложение о покупке от фонда Fujian Grand Chip Investment Fund, подконтрольного китайскому предпринимателю Чженьдуну Лю (он владеет 51%, оставшиеся 49% у компании Xiamen Bohao Investment). Акционеры Aixtron должны были получить по 6 евро за каждую акцию, таким образом, стоимость компании оценивалась в 670 млн евро. Руководство немецкой компании рекомендовало акционерам принять предложение.

Перевел Александр Силонов