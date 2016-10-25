Партнер Gallery платил в бюджет Москвы в разы меньше, чем другие операторы наружной рекламы

Компания «Омис 92» через суд требует с департамента СМИ и рекламы Москвы продлить с ней контракт на право размещения 220 рекламных щитов в столице, следует из документов в картотеке Арбитражного суда Москвы. Иск подан в конце сентября, разбирательство по делу начнется 16 ноября. Связаться с представителями «Омис 92» не удалось.

Всего в Москве сейчас установлено около 5000 рекламных щитов (данные «Эспар-аналитик»). Подавляющая часть мест под эти щиты была разыграна чиновниками на торгах в 2013–2014 гг. К тому времени 90% старых договоров с операторами наружной рекламы истекли, а автоматически продлевать их, как прежде, город не стал. Чиновники тогда сослались на новые нормы закона о рекламе, по которому места под рекламу должны разыгрываться на аукционах, и фактически с нуля распределили места между операторами. Число мест, выставленных на конкурсы, оказалось меньше, чем было у операторов прежде, компании жестко торговались и подняли начальные цены по лотам в несколько раз. Всего по итогам торгов победители обязались выплатить в бюджет за 10 лет более 100 млрд руб. – в 6 раз больше, чем Москва получила за предыдущие 10 лет. Два оператора («Никэ» в 2014 г. и «Олимп» в 2015 г.) с такими платежами уже не справились, договоры с ними были расторгнуты.

«Омис 92», как признал на прошлой неделе представитель департамента СМИ, оказалась в этой ситуации в уникальном положении – в 2011 г. компания смогла продлить истекающий контракт с чиновниками еще на пять лет и сохранить свои щиты, даже несмотря на общегородские аукционы. У бывшего владельца «Омис 92» Игоря Ерастова был многолетний конфликт с властями Москвы – те отказывались подписывать контракт с компанией и считали ее конструкции незаконными. После смены руководителя департамента рекламы и смены владельцев самой компании «Омис 92» и департамент заключили мировое соглашение. Как следует из документов Арбитражного суда Москвы, «Омис 92» в 2011 г. обязалась вернуть чиновникам долг по платежам на 26 млн руб., а те – продлить с ней контракт на пять лет. Представитель департамента подтвердил, что договор с «Омис 92» был подписан в рамках мирового соглашения.

Столичная реклама 12,9 млрд руб. потратили в прошлом году компании на наружную рекламу в Москве, подсчитала «Эспар-аналитик». Это на 11,4% меньше, чем годом ранее. По данным Ассоциации коммуникационных агентств России, весь рынок наружной рекламы в России в 2015 г. составил 32 млрд руб.

В результате «Омис 92» последние годы платила в бюджет за аренду в разы меньше, чем другие операторы, получившие места на аукционах, рассказали «Ведомостям» сотрудники двух операторов. Один из них уточнил, что разница составляла 5–6 раз. Другие операторы нередко указывали чиновникам на то, что у «Омис 92» якобы есть несправедливое преимущество перед другими игроками рынка, говорят собеседники «Ведомостей». Представитель департамента уверен, что чиновники действовали абсолютно правомерно.

«Омис 92» с 2009 г. принадлежит компании «Фокус медиа групп», владельцы которой – Гурам Аджоев (30%), Роберт и Леван Мирзоян (по 27,5%), Андрей Федоров (15%), следует из данных «СПАРК-Интерфакса». В 2013 г. выручка компании составила 13,7 млн руб. (за 2014–2015 гг. данных нет).

Впрочем, фактически размещением рекламы на щитах «Омис 92» занимался один из крупнейших российских операторов рекламы – Gallery, утверждают сотрудники двух операторов. Гендиректор «Эспар-аналитик» Андрей Березкин подтверждает: на щитах «Омис 92» последние несколько лет размещалось уведомление, что рекламу на них размещает Gallery. Представитель департамента также говорит, что «Омис 92» «вела коммерческую деятельность в партнерстве с Gallery», о чем чиновники были официально уведомлены. Наконец, Gallery – третье лицо по иску «Омис 92» к департаменту. Представитель Gallery не подтвердил наличие соглашения с «Омис 92». «Мы не аффилированы с этой компанией», – настаивает он.

В июле 2016 г. договор «Омис 92» с департаментом истек, и компания вновь потребовала его продлить до 2019 г. Она сослалась на то, что полтора года (с апреля 2012 г. по октябрь 2013 г.) не могла размещать рекламу по вине чиновников: те якобы не выдавали компании новых разрешений на установку щитов, следует из иска. После того как чиновники отказали компании в продлении контракта и вынесли постановление о демонтаже ее конструкций, она отправилась в суд. «Омис 92» просила суд принять обеспечительные меры, чтобы чиновникам запретили демонтировать щиты, но судья ей отказал.