Владельцем издательского дома Burda стал ее главный бухгалтер

Новым владельцем 100% издательского дома Burda (учредитель таких СМИ, как журналы Burda, «Лиза», Playboy и др.) в этом сентябре стала компания «Эверест культура», следует из данных «СПАРК-Интерфакса». По данным TNS, это крупнейший в России издательский дом по совокупной аудитории СМИ. В свою очередь 90% долей «Эверест культуры» принадлежит Александру Ефимову, оставшиеся 10% через «Эверест дистрибьюшн» контролирует германская Burda Verlag Osteuropa (входит в холдинг Hubert Burda Media). Секретарь Burda сообщил корреспонденту «Ведомостей», что Ефимов продолжает работать главным бухгалтером ИД Burda. Представитель компании не ответил на запрос «Ведомостей». Связаться с самим Ефимовым не удалось.

С 1 января 2016 г. в силу вступили поправки в закон «О СМИ», которые запрещают иностранным компаниям, гражданам или гражданам России с двойным гражданством владеть или контролировать более 20% компании – учредителя СМИ. За невыполнение этих требований СМИ грозит отзыв регистрации. Из-за этих ограничений в России сменились собственники или структура собственности многих крупных российских медиакомпаний. В начале года Роскомнадзор получил 2690 уведомлений от издателей СМИ о наличии у них иностранных акционеров и о соблюдении ограничений со стороны таких акционеров, сообщала служба.

ИД Burda – единственная компания, к которой Роскомнадзор публично предъявлял претензии по ограничениям для иностранцев. Осенью 2015 г. Burda попросила Федеральную антимонопольную службу дать разрешение на продажу своего российского бизнеса компании «Эверест культура». Тогда же стало известно, что контролирует эту компанию главный бухгалтер ИД Ефимов. Через несколько дней руководитель Роскомнадзора Александр Жаров публично предупредил, что службу это может не устроить: «Если действительно создаваемая [Burda] структура оформлена на главного бухгалтера и ее учредителем является бывший сотрудник российского представительства Burda, то это подпадает под действие закона в плане косвенной аффилированности». Тогда же Жаров призвал Burda «обсудить, соответствуют ли закону те изменения, которые они внесли». Вчера представитель Роскомнадзора Вадим Ампелонский не ответил на вопрос «Ведомостей», к чему привели переговоры службы и ИД Burda. Роскомнадзор пока не проверял новую структуру владения Burda на соответствие требованиям закона о СМИ, говорит он. Даже если требования выполнены не в полном объеме, Роскомнадзор выдаст предписание об устранении нарушений, уточнил Ампелонский: «Сразу СМИ закрывать никто не собирается».

Поправки об иностранцах довольно противоречиво и невнятно написаны, указывали многочисленные представители СМИ. Так, в законодательстве нет четкого определения контроля, признал в конце прошлого года Роскомнадзор. Поэтому вопрос наличия или отсутствия иностранного контроля служба будет решать в индивидуальном порядке – полагаясь на здравый смысл, объяснял прежде сотрудник Роскомнадзора.