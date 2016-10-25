В России могут заблокировать LinkedIn

Таганский суд удовлетворил иск Роскомнадзора к LinkedIn Corporation, управляющей крупнейшей мире сетью деловых контактов LinkedIn, следует из текста решения, опубликованного на сайте суда. Суд признал, что LinkedIn попадает под действие российского закона о персональных данных: сеть собирает данные российских пользователей, нарушая права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Суд обязал Роскомнадзор внести сайт linkedIn.com в реестр нарушителей закона о персональных данных и обязать операторов связи ограничить доступ к этому ресурсу.

Роскомнадзор подал свой иск в июне этого года, суд удовлетворил требование ведомства 4 августа. В решении говорится, что оно может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия. Ответных исков от LinkedIn Corporation на сайте суда не обнаружено. Но еще один иск от Роскомнадзора к LinkedIn зарегистрирован в Мосгорсуде 11 октября.

Роскомнадзор в ходе мониторинга интернета выявил нарушение прав российских граждан со стороны LinkedIn, говорится в решении суда. В частности, нарушены положения шестой статьи закона – о том, что сбор персональных данных граждан России должен производиться с их согласия. Под персональными данными закон понимает любую информацию, которая прямо или косвенно относится к человеку.

Суд также отметил, что любая компания, занимающаяся сбором персональных данных российских граждан, обязана хранить их на территории России.

Выявленное нарушение подтверждено скриншотами, предоставленными Роскомнадзором, говорится в решении суда, при этом описанные истцом обстоятельства не оспариваются ответчиком. Правда, в решении также указывается, что представители LinkedIn Corporation на заседание не пришли, хотя компания была о нем уведомлена. Соответственно, суд рассмотрел дело в отсутствие представителей ответчика, говорится в документе. Оперативно получить комментарий в LinkedIn не удалось.

Тем не менее LinkedIn пока работает. Опрошенные «Ведомостями» сотрудники операторов связи не знают о блокировке этой соцсети. По их словам, уведомление из реестра Роскомнадзора о закрытии доступа к сайтам операторы получают автоматически и в короткие сроки блокируют ресурс.