Интернет и digital

В России могут заблокировать LinkedIn

Сеть нарушает закон «О персональных данных», считает Роскомнадзор
Роскомнадзор выявил нарушение прав российских граждан со стороны LinkedIn
Роскомнадзор выявил нарушение прав российских граждан со стороны LinkedIn
Eric Risberg / AP

Таганский суд удовлетворил иск Роскомнадзора к LinkedIn Corporation, управляющей крупнейшей мире сетью деловых контактов LinkedIn, следует из текста решения, опубликованного на сайте суда. Суд признал, что LinkedIn попадает под действие российского закона о персональных данных: сеть собирает данные российских пользователей, нарушая права граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. Суд обязал Роскомнадзор внести сайт linkedIn.com в реестр нарушителей закона о персональных данных и обязать операторов связи ограничить доступ к этому ресурсу.

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Роскомнадзор подал свой иск в июне этого года, суд удовлетворил требование ведомства 4 августа. В решении говорится, что оно может быть обжаловано в течение месяца со дня принятия. Ответных исков от LinkedIn Corporation на сайте суда не обнаружено. Но еще один иск от Роскомнадзора к LinkedIn зарегистрирован в Мосгорсуде 11 октября.

Роскомнадзор в ходе мониторинга интернета выявил нарушение прав российских граждан со стороны LinkedIn, говорится в решении суда. В частности, нарушены положения шестой статьи закона – о том, что сбор персональных данных граждан России должен производиться с их согласия. Под персональными данными закон понимает любую информацию, которая прямо или косвенно относится к человеку.

Суд также отметил, что любая компания, занимающаяся сбором персональных данных российских граждан, обязана хранить их на территории России.

Выявленное нарушение подтверждено скриншотами, предоставленными Роскомнадзором, говорится в решении суда, при этом описанные истцом обстоятельства не оспариваются ответчиком. Правда, в решении также указывается, что представители LinkedIn Corporation на заседание не пришли, хотя компания была о нем уведомлена. Соответственно, суд рассмотрел дело в отсутствие представителей ответчика, говорится в документе. Оперативно получить комментарий в LinkedIn не удалось.

Тем не менее LinkedIn пока работает. Опрошенные «Ведомостями» сотрудники операторов связи не знают о блокировке этой соцсети. По их словам, уведомление из реестра Роскомнадзора о закрытии доступа к сайтам операторы получают автоматически и в короткие сроки блокируют ресурс.

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Комментарии  ()
Fester
23:37 25.10.2016
Честно говоря, от нашей специфики продукт далёк. рассуждаю по итогам 2х летнего использования. Для тех,кто востребован за бугром, для них наверное он необходим. Ну будет для юзеров ещё одним навыком - умение обходить ограничения РКН
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