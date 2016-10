Vimpelcom и Hutchison получили все разрешения на сделку в Италии

Вчера было устранено последнее препятствие к сделке по слиянию итальянских активов Vimpelcom Ltd. и Hutchison Holdings – она получила окончательное одобрение со стороны министерства экономического развития Италии, следует из пресс-релиза Vimpelcom Ltd. Об объединении телекоммуникационных активов в Италии Vimpelcom Ltd. и гонконгская Hutchison сообщили еще в августе прошлого года, когда подписали соглашение о сделке. Заявку в Еврокомиссию компании подали в феврале нынешнего года, а 1 сентября 2016 г. европейский регулятор одобрил сделку на определенных условиях.

Вчера стоимость американских депозитарных акций (ADS) Vimpelcom Ltd. на бирже NASDAQ к 19.40 мск выросла на 3,18% до $3,24. Тем не менее акции холдинга остаются примерно на четверть дешевле цены закрытия торгов на 2 сентября, когда бумаги Vimpelcom стоили $4,35.

1 сентября, когда стало известно, что Еврокомиссия разрешила сделку, рынок среагировал на новость не сильно – видимо, это решение оказалось уже ожидаемым для инвесторов, говорит аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. А затем акции оператора начали падать. По мнению Либина, к падению привели два события: новость о возбуждении уголовного дела против гендиректора «Вымпелкома» Михаила Слободина и его последующая отставка, а также размещение на бирже акций Telenor.

Новость о возбуждении дела и отставка Слободина случились 5 сентября. Дело против Слободина не имеет отношения к его работе в «Вымпелкоме», он стал фигурантом дела о взятках за тот период, когда возглавлял «КЭС холдинг». Тем не менее за неделю после этого акции оператора подешевели с $4,21 до $3,33 за бумагу.

Норвежский государственный оператор Telenor сообщил о своем намерении продать на бирже 142,8 млн акций Vimpelcom Ltd. (8,1% из принадлежащих ему 33% уставного капитала) 12 сентября. Правда, о желании норвежского оператора продать акции Vimpelcom Ltd. было известно давно: о том, что он готов полностью избавиться от своей доли, составлявшей 580 млн акций, Telenor объявил еще осенью 2015 г. Размещение акций Vimpelcom Ltd. Telenor завершил 21 сентября, выручив $3,5 за бумагу. А спустя неделю банки-андеррайтеры выкупили у Telenor еще 1,2% акций Vimpelcom Ltd. по той же цене. Одновременно с продажей ADS Vimpelcom норвежская компания выпустила бонды с правом конвертации в акции Vimpelcom на $1 млрд (см. врез).

После продажи акций Telenor доля акций Vimpelcom, находящихся в свободном обращении, составлявшая до размещения 10,8%, выросла почти вдвое – до 21,1%. Активность торгов акциями оператора увеличилась сильнее. В октябре на бирже заключались сделки в среднем на 3,69 млн бумаг Vimpelcom Ltd. в день, тогда как за восемь месяцев с начала 2016 г. среднедневной объем торгов составлял около 1,27 млн ADS. Таким образом, после размещения акций, принадлежавших Telenor, активность торгов выросла почти в 3 раза. Очевидно, что первый всплеск активности торгов был вызван размещением акций, продаваемых Telenor, говорит Либин. Кроме того, на протяжении сентября и октября сразу три этих крупных события (продажа акций Telenor, дело против Слободина и одобрение сделки в Италии. – «Ведомости») подогревали интерес к бумагам, считает Либин.

Торги по ADS Vimpelcom выросли в разы после объявления Telenor о продаже своего пакета, подтверждает старший аналитик «Альпари» Роман Ткачук. Количество акций Vimpelcom в свободном обращении превысило 20%, что увеличило ликвидность бумаг и объемы торгов, замечает он. Скорее всего, Telenor продолжает продавать часть своего пакета в рынок, считает Ткачук, ведь компания не раз говорила о намерении избавиться от своей доли в Vimpelcom. Это может объяснять снижение курса акций в течение последнего месяца, замечает он. Кроме того, есть опасения переизбытка предложения ADS Vimpelcom в случае реализации владельцами облигаций Telenor права их конвертации в акции Vimpelcom. Каких-то других фундаментальных причин для падения стоимости бумаг Vimpelcom сейчас нет, утверждает Ткачук.

Из-за размещения акций Telenor рынок не отреагировал должным ростом на сделку с Hutchison и позитивный эффект этой новости был смазан, считает аналитик одного из крупнейших российских инвестбанков. После проведения SPO акции Vimpelcom рухнули, но при этом появились акции в обороте. В связи с этим возникла парадоксальная ситуация, что долгожданная сделка с Hutchison не привела к существенному росту акций, замечает аналитик. Дело в том, что у Telenor еще есть остаток акций Vimpelcom Ltd. Рано или поздно норвежский оператор продаст этот пакет, поскольку намерен полностью выйти из капитала Vimpelcom. Инвесторы все еще ждут продажи этого большого пакета в рынок и это по-прежнему оказывает давление на котировки, считает он.

Увеличению акций в свободном обращении и росту активности торгов способствовал интерес хедж-фондов, добавляет аналитик ГК «Финам» Тимур Нигматуллин. После выпуска бондов хедж-фонды смогли проводить так называемый конвертируемый арбитраж, когда фонд зарабатывает на разнице в спросе на различные бумаги одного эмитента.