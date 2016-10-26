BlackBerry представила свой последний смартфон

Новый смартфон BlackBerry, получивший название Dtek60, имеет экран шириной 5,5 дюйма с исключительно сенсорной клавиатурой. Устройство будет стоить $499. Как и предшествующая модель Dtek50, смартфон оснащен фирменными средствами шифрования для защиты от хакерских атак и несанкционированного доступа.

Операционный директор BlackBerry Марти Бирд сообщил The Wall Street Journal, что по уровню аппаратной оснащенности Dtek60 сопоставим с новыми моделями Apple iPhone 7 и Google Pixel XL. «Это весьма конкурентоспособное устройство, – сказал Бирд. – Мы позиционируем свои устройства [Dtek] как самые защищенные из всех представленных на рынке». Dtek60 использует уникальную функцию «аппаратный корень доверия», позволяющую назначать дополнительные ключи защиты, имеется и сканер отпечатков пальцев.

Смартфон Dtek60 станет последним в линейке BlackBerry. Аналитики уже довольно давно ожидали, что компания откажется от производства аппаратных средств, не позволявшего ей добиться приемлемой прибыли. Во II квартале BlackBerry продала всего 400 000 своих устройств, на 100 000 меньше, чем кварталом ранее, и на 200 000 меньше, чем в IV квартале прошлого года. Выручка компании во II квартале составила $334 млн, что на 32% меньше показателя за аналогичный период 2015 г. При этом выручка от продажи мобильных решений, включая смартфоны, снизилась почти вдвое – с $206 млн до $105 млн.

После неудачной попытки продать BlackBerry в 2013 г. гендиректор компании Джон Чен приложил огромные усилия для ее спасения. Он сосредоточился на корпоративных клиентах, исторически составлявших основу бизнеса BlackBerry. Компания пыталась укрепить свои позиции на этом рынке, выпустив ряд смартфонов, включая громадный Passport, прекрасно подходящий для работы с таблицами, и Priv, в котором особое внимание уделено информационной безопасности. На смену знаменитой модели Bold пришел Classic, рассчитанный на любителей традиционного дизайна BlackBerry. Однако ни одна из новых моделей компании не стала по-настоящему популярной, и Чен объявил, что если к сентябрю ситуация не выправится, то компания откажется от производства устройств.

Так и случилось – в конце сентября, представляя итоги очередного квартала, BlackBerry объявила, что прекращает производить смартфоны и переходит на разработку софта. По словам Бирда, хотя канадская компания больше не собирается контролировать от начала и до конца производство устройств, смартфоны под ее брендом будут выпускаться независимыми изготовителями.

Так, одновременно с новостью о прекращении разработки смартфонов руководство компании объявило в сентябре о заключении сделки с индонезийской компанией PT BB Merah Putih, совместным предприятием, наиболее значимым участником которого является крупнейшая телекоммуникационная компания страны PT Tiphone Mobile Indonesia Tbk. По условиям сделки индонезийская компания будет производить и продавать смартфоны под брендом BlackBerry с использованием разработанного компанией ПО для Android, отличающегося повышенной степенью защиты.

«Мы по-прежнему сильно вовлечены в смартфонный бизнес, только теперь в слове «смартфон» нас в основном интересует часть «смарт», – заявил Бирд. В июле BlackBerry объявила о прекращении производства смартфонов Classic, оснащаемых физической клавиатурой. По словам Бирда, компания готова помогать другим разработчикам создавать устройства с физической клавиатурой, если появится соответствующий рыночный спрос. BlackBerry также занимается модернизацией собственной ОС BB10 и не собирается отказываться от продвижения этого продукта.

Dtek60 – уже третье устройство BlackBerry на основе ОС Android. В Северной Америке и Европе оно поступило в продажу во вторник и будет доступно в интернет-магазине BlackBerry. В ряде других регионов для продвижения новинки канадская компания будет использовать дистрибуторов.