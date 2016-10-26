Оператор спутникового ТВ «Орион» запускает онлайн-кинотеатр

Оператор спутникового телевидения «Орион» до конца года запустит онлайн-кинотеатр, рассказал гендиректор группы компаний «Орион» Кирилл Махновский. Сейчас компания тестирует платформу, на базе которой заработает этот сервис. Оператор, по словам Махновского, сам не будет договариваться с правообладателями о лицензировании фильмов. Контент онлайн-кинотеатру будет поставлять партнер.

С кем станет сотрудничать «Орион», Махновский не говорит. Он утверждает, что договор уже подписан с одним из работающих в рунете онлайн-кинотеатров. Два сотрудника крупных онлайн-кинотеатров знают, что «Орион» ведет переговоры по крайней мере с двумя игроками рынка – Ivi и «Амедиа ТВ». Источники в этих компаниях факт переговоров подтвердили, а их представители от официальных комментариев отказались.

По словам Махновского, предполагается, что зрители онлайн-кинотеатра будут платить за просмотр фильмов, но до конца контентная политика сервиса еще не утверждена. Махновский верит в перспективы рынка видео по запросу. «Участники рынка стали активно бороться с пиратством, мы видим, что люди все чаще предпочитают смотреть легальный контент. Онлайн-кинотеатры становятся более удобными, и пользователи уже готовы платить за их услуги», – объясняет он.

Третий в рейтинге В III квартале 2016 г. «Орион» стал третьим оператором платного ТВ по числу абонентов (2,75 млн) после «Триколор ТВ» и «Ростелекома», следует из данных TMT Consulting. Выручка компании за девять месяцев этого года составила 2,46 млрд руб., сообщал «Орион».

Онлайн-кинотеатры зарабатывают как на прямой продаже контента, так и на рекламе, которая транслируется в фильмах и шоу. При этом в России доминирует рекламная модель. По данным TMT Consulting, в прошлом году выручка российских онлайн-кинотеатров выросла на 32% по сравнению с 2014 г. до 3,4 млрд руб., из них 2 млрд руб. – это доходы от рекламы, 1,4 млрд руб. – от подписки и платы за просмотр отдельных фильмов. TMT Consulting прогнозирует, что в 2016 г. этот рынок вырастет еще на 30% до 4,5 млрд руб. В топ-5 кинотеатров, по данным аналитиков, в прошлом году вошли Ivi.ru, Okko, Megogo, Rutube («Газпром-медиа») и Tvigle.

Все крупные операторы внимательно изучают рынок онлайн-видео, но мало кто активно развивает подобные проекты, отмечала ранее аналитик TMT Consulting Елена Крылова. «Ростелеком» развивает проект «Интерактивное ТВ», а недавно о скором запуске своего онлайн-кинотеатра объявила компания «Триколор ТВ». Оператор станет работать по похожей модели: абоненты будут смотреть кино бесплатно, а поставлять контент будут партнеры – Tvigle и Tvzavr. Правда, «Триколор ТВ» и сама обещает договариваться с правообладателями, рассказывал «Ведомостям» сотрудник оператора.

Также сотрудник «Триколор ТВ» говорил, что компания хотела купить уже работающий онлайн-кинотеатр. Однако делать свой проект оказалось выгоднее. Махновский уверен, что оператору не стоит тратиться на покупку стороннего проекта. Также не стоит и закупать права на контент: в рунете работает много онлайн-кинотеатров с крупными библиотеками фильмов, конкурировать с ними будет сложно, резюмирует он. Лицензирование контента обойдется в миллионы долларов, запуск кинотеатра с партнерами – в разы меньше, оценивал ранее гендиректор ассоциации «Интернет-видео» Алексей Бырдин.