Дмитрий Гришин ушел с поста гендиректора Mail.ru Group

Дмитрий Гришин уходит с поста гендиректора Mail.ru Group, говорится в сообщении группы, опубликованном на сайте Лондонской фондовой биржи (LSE). Он займет пост председателя совета директоров компании и сосредоточится на ее стратегическом развитии – инвестициями и международной экспансией. При этом он будет полностью вовлечен в управлении группой, отмечается в сообщении.

«Я выступил с такой инициативой перед советом директоров, который меня поддержал и вчера это утвердил», - сказал «Ведомостям» Гришин. Близкий к компании человек говорит, что Гришин последнее время был не полностью вовлечен в операционное управление Mail.ru Group. Он много времени проводил в США, где, по его мнению, есть много хороших идей, которые надо приносить в Россию. Кроме того, у Гришина с 2012 г. есть и собственный инвестиционный проект – венчурная компания Grishin Robotics, вкладывающая средства в потребительскую робототехнику.

Гендиректором группы в России назначен Борис Добродеев, ранее руководивший входящей в Mail.ru Group социальной сетью «В контакте».

Добродеев не будет совмещать должности гендиректора Mail.ru Group и «В контакте», говорит представитель группы. У соцсети не будет отдельного гендиректора: руководить ее продуктовым и техническим развитием продолжит Андрей Рогозов, а за бизнес-функции будет отвечать вице-президент Mail.ru Group Дмитрий Сергеев.

Гришин работает в Mail.ru Group практически с момента ее основания. Он пришел в компанию Mail.ru (тогда еще не объединенную в группу) в 2000 г. в качестве руководителя отдела разработки, в 2001 г. он стал техническим директором Mail.ru, а с 2003 г. по 2010 г. Гришин был гендиректором компании. Затем он возглавил Mail.ru Group – холдинг, в котором были объединены Mail.ru и активы фонда Digital Sky Technologies (DST) Юрия Мильнера и Алишера Усманова.

В 2014 г. похожая смена структуры управления произошла в «Яндексе» – его основатель Аркадий Волож отошел от операционного управления и занялся стратегией и поиском новых бизнес-моделей. А гендиректором «Яндекса» в России стал Александр Шульгин.