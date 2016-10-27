Гендиректор Ericsson будет реформировать ее из США

Бизнес Ericsson серьезно пострадал в условиях сокращения спроса на оборудование связи и обострившейся конкуренции со стороны таких производителей, как китайская Huawei и финская Nokia. Третий квартал принес Ericsson убыток, валовая маржа опустилась до самой низкой за последние 10 лет отметки. Котировки акций компании за прошедший год снизились почти наполовину, сейчас ее рыночная капитализация составляет 151 млрд крон ($16,96 млрд). Пытаясь уменьшить затраты, корпорация сокращает около 3000 рабочих мест, но этого, по мнению ряда аналитиков, может оказаться недостаточно.

В июле с поста гендиректора Ericsson был уволен Ханс Вестберг, и совет директоров стал искать ему замену. По словам председателя совета Лейфа Йоханссона, кандидатура 53-летнего Экхольма была признана предпочтительной еще два месяца назад, но процедура назначения затянулась, отчасти из-за того, что Экхольм имеет помимо шведского еще и американское гражданство, живет в США и намерен оставаться там и дальше. «Для меня это было обязательным условием, – цитирует WSJ нового главу Ericsson. – Но управлять ведущей шведской высокотехнологичной компанией из-за океана несколько странно».

В прошлом Экхольм был гендиректором Patricia Industries, подразделения инвестиционной компании Investor, принадлежащей семейству Валленбергов. Investor – крупнейший акционер Ericsson, контролирующий 21% голосующих акций.

Кресло в совете директоров Ericsson Экхольм занимает с 2006 г. Некоторые наблюдатели сомневаются в его способности эффективно реформировать бизнес компании, указывая, что десятилетнее пребывание в ее совете директоров делает его отчасти виновным в ухудшении ситуации. «Это закономерное и понятное сомнение, – говорит Экхольм, – но следует учесть, что теперь моя роль будет существенно иной». Новый руководитель намерен оздоравливать бизнес, фокусируясь на наиболее перспективных направлениях и избавляясь от остальных. При этом он утверждает, что не намерен принимать поспешных решений: «Мне кажется, было бы неправильным вломиться, как ковбой из фильма, и заявить: это будет так, а это вот так».

Совет директоров Ericsson надеется, что тесная связь Экхольма с Валленбергами должна послужить гарантией его мотивации в оздоровлении бизнеса компании. Два главных акционера Ericsson, Investor и Industrivarden, в сумме контролирующих более 40% ее голосующих акций, заявили о намерении предоставить новому гендиректору 2 млн опционов на акции компании, «чтобы еще полнее обеспечить соответствие его интересов интересам акционеров». Цена исполнения этих опционов – 80 шведских крон на акцию, что почти вдвое выше нынешнего курса. Реализовать опционы можно по истечении семи лет.

«Проработав 25 лет на различных должностях в Investor, я испытываю настоящее удовлетворение, когда имею дело с компаниями, создающими долгосрочную стоимость, – приводит FT слова Экхольма. – Но, будучи инженером по образованию, я не мог отказаться от предложения возглавить Ericsson, одну из мощнейших компаний Швеции».