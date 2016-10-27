Итальянское правительство рассчитывает получить с сотовых операторов 1,8 млн евро

Плата за продление частот может усложнить жизнь Vimpelcom и Hutchison, объединяющих активы в Италии

Планы итальянского правительства пополнить бюджет за счет телекоммуникационных компаний могут поставить под угрозу выход на итальянский рынок французского оператора Iliad и, как следствие, слияние итальянских активов Hutchison и Vimpelcom, пишет итальянское издание il Mesasgarro.

По данным газеты, в проекте итальянского бюджета на 2017 г. записан доход 1,8 млрд евро – это плата за продление прав на использование частот в диапазонах 1800 МГц и 900 МГц. Частотами в этих диапазонах владеют четыре итальянских оператора – TIM, Vodafone, Wind и Three Italia. Действие их лицензий истекает в июне 2018 г., но заплатить компании должны в 2017 г.

Wind и Three Italia принадлежат российскому Vimpelcom и гонконгскому Hutchison и скоро будут объединены. Сделка планировалась и утверждалась больше года. Ключевым условием ее одобрения Еврокомиссией (оно произошло только 1 сентября 2016 г.) была реструктуризация, предложенная Hutchison и Vimpelcom. Они обещали обеспечить выход в Италию французского оператора Iliad, для чего отдать ему часть активов, в том числе башенную инфраструктуру и лицензии на частоты 1800 МГц, 900 МГц, 2100 МГц, 2600 МГц. Французы обязаны уплатить Hutchison и Vimpelcom за лицензии 450 млн евро.

Теперь исходя из того количества лицензий, которые достанутся Iliad, стало ясно, что за продление частот ей придется доплатить около 300 млн евро, подсчитала il Mesasgarro, и это может не вписаться в бизнес-план Iliad.

По расчетам «ВТБ капитала», совместному предприятию Wind и Three Italia придется заплатить за продление частот еще $350 млн. Если объединенная компания будет платить только за себя, то она должна будет отдать примерно 10% стоимости, если придется доплачивать за Iliad – то и все 20%, подсчитал аналитик «ВТБ капитала» Иван Ким. По его мнению, выплата может и не коснуться акционеров компании – Vimpelcom и Hutchison, если новая компания сможет генерировать достаточный денежный поток. Аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин считает, что оплату частот можно учесть в общей стоимости сделки, но вполне возможно, что платить придется акционерам совместного предприятия.

Либин напоминает, что аналогичная проблема возникла у индийского оператора, принадлежавшего АФК «Система»: он участвовал в конкурсе на частоты, которые индийский регулятор у него изъял, и правительство согласилось принять деньги за ресурс ($915 млн) в рассрочку.

Wind (принадлежит Vimpelcom) в сделке оценена в 13,9 млрд евро, а Three Italia (Hutchison) – в 7,9 млрд евро. Сумма сделки, таким образом, составляет 21,8 млрд евро. Чтобы уравновесить доли, Wind внесет в совместное предприятие 10 млрд евро долгов, а Three Italia – 200 млн евро наличностью. В 2015 г. выручка совместного предприятия была бы 6,25 млрд евро.

Человек, близкий к Vimpelcom, говорит, что он о проблеме с оплатой частот пока ничего не слышал: в компании ее не обсуждали.

Представители правительства Италии, Iliad, Vimpelcom и Hutchison не ответили на вопросы «Ведомостей».