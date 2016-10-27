Телекоммуникации

«Мегафон» готов направить 15 млрд рублей на промежуточные дивиденды

Таким образом, суммарные выплаты оператора за год останутся на уровне 2015 года
«Мегафон» готов направить 15 млрд рублей на промежуточные дивиденды
«Мегафон» готов направить 15 млрд рублей на промежуточные дивиденды
А. Гордеев / Ведомости

Совет директоров «Мегафона» рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2016 г. на 15 млрд руб., говорится в сообщении оператора. Дивиденды рекомендуется выплачивать по 24,19 руб. на бумагу. Собрание акционеров назначено на 9 декабря, а дата закрытия реестра акционеров - на 20 декабря.

О планах «Мегафона» заплатить в конце 2016 г. промежуточные дивиденды за первые два или три квартала 2016 г. в зависимости от результатов говорил его финдиректор Геворк Вермишян. На выплату дивидендов планируется направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 14,998 млрд руб.

«Мегафон» летом выплатит акционерам 35 млрд рублей
«Мегафон» летом выплатит акционерам 35 млрд рублей
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В августе 2016 г. «Мегафон» выплатил акционерам итоговые дивиденды за 2015 г. в размере 30 млрд руб. и промежуточные дивиденды за 1 квартал 2016 г. размером 5 млрд руб. Таким образом, суммарно выплаченные дивиденды составили 35 млрд руб., или 56,44 руб. на акцию. Если дополнительные дивиденды за 9 месяцев будут утверждены акционерами, суммарно выплаты «Мегафона» в течение 2016 г. будут соответствовать уровню прошлого года и составят 50 млрд руб., или 80,63 руб. на одну обыкновенную акцию. Это подтверждает приверженность «Мегафона» к стабильному и привлекательному размеру вознаграждения акционеров несмотря на внешние факторы, считает гендиректор оператора Сергей Солдатенков, чьи слова приведены в сообщении.

Сейчас оператор выплачивает акционерам наибольшую из двух сумм: или 50% чистой прибыли, или 70% свободного денежного потока. При этом долговая нагрузка оператора после выплаты дивидендов должна оставаться в пределах от 1,2 до 1,5 показателя OIBDA. «Мегафон» планирует разработать новые параметры дивидендной политики, говорил ранее Вермишян. Текущая дивидендная политика была принята компанией в 2012 г. при выходе на IPO, и теперь, по его словам, она «несколько устарела и требует модернизации».

«МегаФон» объявляет финансовые результаты за второй квартал и первое полугодие 2016 года

Промежуточные дивиденды оказались выше ожиданий и эквивалентны дивидендной доходности на уровне 13,8%, пишут аналитики J.P.Morgan в своем отчете. Решение «Мегафона» приятно удивит инвесторов, поскольку аналитики ожидали более скромной выплаты, отмечает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Консенсус-прогноз аналитиков, рассчитанный Bloomberg, предполагал выплату примерно 5 руб. за GDR. Аналитики CreditSuisse в своем отчете прогнозировали выплату 5 млрд руб. и 8,1 руб. за расписку. При этом Сергей Либин не ожидает от «Мегафона» сильных результатов по итогам III квартала и допускает, что оператор может снизить прогноз по OIBDA и капитальным затратам. Повышенные дивиденды на этом фоне выглядят неожиданно, замечает Либин. Весной «Мегафон» уже снизил прогноз по максимальным капитальным затратам в 2016 г. с 75 до 70 млрд руб. Таким образом, инвестиции оператора сократятся по сравнению с 2015 г., когда они составили 70,2 млрд руб. Показатель OIBDA оператор ожидает в диапазоне 120–126 млрд руб. (в 2015 г. – 132 млрд руб.).

Объявить результаты III квартала «Мегафон» планирует 9 ноября.

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