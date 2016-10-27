«Мегафон» готов направить 15 млрд рублей на промежуточные дивиденды

Совет директоров «Мегафона» рекомендовал акционерам принять решение о выплате дивидендов по итогам 9 месяцев 2016 г. на 15 млрд руб., говорится в сообщении оператора. Дивиденды рекомендуется выплачивать по 24,19 руб. на бумагу. Собрание акционеров назначено на 9 декабря, а дата закрытия реестра акционеров - на 20 декабря.

О планах «Мегафона» заплатить в конце 2016 г. промежуточные дивиденды за первые два или три квартала 2016 г. в зависимости от результатов говорил его финдиректор Геворк Вермишян. На выплату дивидендов планируется направить нераспределенную прибыль прошлых лет в размере 14,998 млрд руб.

В августе 2016 г. «Мегафон» выплатил акционерам итоговые дивиденды за 2015 г. в размере 30 млрд руб. и промежуточные дивиденды за 1 квартал 2016 г. размером 5 млрд руб. Таким образом, суммарно выплаченные дивиденды составили 35 млрд руб., или 56,44 руб. на акцию. Если дополнительные дивиденды за 9 месяцев будут утверждены акционерами, суммарно выплаты «Мегафона» в течение 2016 г. будут соответствовать уровню прошлого года и составят 50 млрд руб., или 80,63 руб. на одну обыкновенную акцию. Это подтверждает приверженность «Мегафона» к стабильному и привлекательному размеру вознаграждения акционеров несмотря на внешние факторы, считает гендиректор оператора Сергей Солдатенков, чьи слова приведены в сообщении.

Сейчас оператор выплачивает акционерам наибольшую из двух сумм: или 50% чистой прибыли, или 70% свободного денежного потока. При этом долговая нагрузка оператора после выплаты дивидендов должна оставаться в пределах от 1,2 до 1,5 показателя OIBDA. «Мегафон» планирует разработать новые параметры дивидендной политики, говорил ранее Вермишян. Текущая дивидендная политика была принята компанией в 2012 г. при выходе на IPO, и теперь, по его словам, она «несколько устарела и требует модернизации».

Промежуточные дивиденды оказались выше ожиданий и эквивалентны дивидендной доходности на уровне 13,8%, пишут аналитики J.P.Morgan в своем отчете. Решение «Мегафона» приятно удивит инвесторов, поскольку аналитики ожидали более скромной выплаты, отмечает аналитик Райффайзенбанка Сергей Либин. Консенсус-прогноз аналитиков, рассчитанный Bloomberg, предполагал выплату примерно 5 руб. за GDR. Аналитики CreditSuisse в своем отчете прогнозировали выплату 5 млрд руб. и 8,1 руб. за расписку. При этом Сергей Либин не ожидает от «Мегафона» сильных результатов по итогам III квартала и допускает, что оператор может снизить прогноз по OIBDA и капитальным затратам. Повышенные дивиденды на этом фоне выглядят неожиданно, замечает Либин. Весной «Мегафон» уже снизил прогноз по максимальным капитальным затратам в 2016 г. с 75 до 70 млрд руб. Таким образом, инвестиции оператора сократятся по сравнению с 2015 г., когда они составили 70,2 млрд руб. Показатель OIBDA оператор ожидает в диапазоне 120–126 млрд руб. (в 2015 г. – 132 млрд руб.).

Объявить результаты III квартала «Мегафон» планирует 9 ноября.