«Сколково» хочет управлять инвестициями совместного фонда с РВК

Фонд «Сколково» хочет создать три фонда вместе с Российской венчурной компанией (РВК) и взять их под свое управление. Об этом сообщил «Ведомостям» старший вице-президент «Сколково» по инновациям Василий Белов. По его словам, фонд уже уведомил об этом РВК. Директор по развитию РВК Гульнара Биккулова подтвердила «Интерфаксу» получение уведомления от фонда. По ее словам, заявку «Сколково» оценят совместная рабочая группа фонда и РВК и в случае одобрения ее рассмотрит совет директоров компании.

Замминистра экономического развития Олег Фомичев подтвердил, что совместным фондом будет управлять «дочка» фонда «Сколково». Из его слов следует, что речь идет об одном фонде, а не о трех. Все решения по фонду будут приняты до конца года, обещает Фомичев.

Представитель РВК в беседе с «Ведомостями» ограничился комментарием, что вопрос создания совместных фондов еще обсуждается. По словам Биккуловой, партнеры планируют принять решение о создании фонда до конца года.

В случае если все стороны будут не против, управляющей компанией может стать дочерняя структура «Сколково» под названием «Сколково венчурные инвестиции», решение о создании которой было принято в сентябре на заседании совета фонда «Сколково», надеется Белов.

Предполагается, что совместных фондов у РВК и «Сколково» будет три, объясняет Белов. Первый, по его словам, будет инвестировать в IT, второй – в биомедицину, а третий – в индустриальные технологии. Белов говорит, что в каждый из фондов РВК вложит 1,5 млрд руб., а «Сколково» привлечет частных соинвесторов. Те, в свою очередь, в течение года с момента создания должны вложить в каждый фонд не менее 500 млн руб., а в течение следующих двух лет – больше 1,5 млрд, привлеченных РВК. Средний объем инвестиций каждого из фондов составит около 100 млн руб. Мандат этих фондов предполагает инвестиции в сколковские стартапы, поэтому управление со стороны «Сколково» позволит обеспечить качество инвестиций, считает Белов.

В начале апреля стало известно, что премьер-министр России Дмитрий Медведев дал поручение Минфину и Минэкономразвития проработать интеграцию фонда «Сколково» и РВК. Этот процесс директор направления «Молодые профессионалы» АСИ Дмитрий Песков называл естественным, поскольку «Сколково» сможет помочь с экспертизой проектов Национальной технологической инициативы (специальная программа развития высокотехнологичных отраслей). Фонд создается для исполнения поручения премьера об интеграции «Сколково» и РВК и будет финансировать проекты «Сколково», которые можно быстро коммерциализировать, говорит Фомичев.