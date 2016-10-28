Qualcomm согласилась купить NXP Semiconductors за $38,5 млрд

NXP позиционирует себя как ведущего поставщика чипов для автомобилестроения. Компания также выпускает чипы для технологии бесконтактной связи (NFC) с усиленной защитой для осуществления мобильных платежей. В прошлом году нидерландская компания поглотила другого производителя чипов, Freescale Semiconductor. Сейчас у NXP семь заводов по производству микросхем в пяти странах, кроме того, у нее есть семь предприятий по предпродажной упаковке и тестированию чипов. В III квартале компания получила доход в $2,47 млрд, что на 62% больше прошлогоднего показателя. Правда, доход собственно NXP, без учета выручки предприятий Freescale и других подобных факторов, снизился бы на 3%. Квартальная прибыль составила $91 млн, или 26 центов на акцию (показатель III квартала 2015 г. – $361 млн, или $1,49 на акцию).

Примечательно, что штат NXP насчитывает около 45 000 сотрудников, тогда как в Qualcomm работает лишь 33 000 человек. Корпорация Qualcomm первой среди поставщиков чипов стала использовать модель бизнеса «фаблес», когда у компании-разработчика нет собственных заводов и она занимается только разработкой и продажей микросхем. Популярные процессоры для беспроводной связи Qualcomm, используемые в смартфонах Apple и других изготовителей, в основном производятся на заводах Taiwan Semiconductor Manufacturing.

Индустрия консолидируется $200 млрд такую сумму превысил суммарный размер объявленных сделок в мировой индустрии разработки и производства микросхем за 2015–2016 гг.

О возможности слияния Qualcomm и NXP наблюдатели говорили уже несколько недель. В четверг стороны наконец объявили о заключении «окончательного соглашения». Американская компания заплатит по $110 за каждую акцию NXP (на 34% больше их стоимости до появления известий о переговорах). Таким образом за все акции может быть заплачено $38,5 млрд – это может стать самым крупным слиянием в истории полупроводниковой индустрии. До сих пор рекорд принадлежал Avago Technologies, купившей Broadcom за $37 млрд. Вообще же на рынке IT только одна сделка по стоимости превышает нынешнюю – покупка корпорацией Dell производителя систем хранения EMC за $60 млрд. Покупка NXP – крупнейшая сделка и в истории Qualcomm. Источниками ее финансирования должны стать зарубежные запасы наличности и новые облигации. Утверждается, что «структура сделки допускает оптимизацию налогов при использовании офшорной наличности и позволяет быстро сократить объемы кредитов». В случае получения одобрения регуляторов сделка может быть завершена к концу 2017 г.

Ожидается, что годовой доход объединенной компании превысит $30 млрд. Правда, аналитики отмечают, что интеграция бизнеса NXP в фаблес-модель Qualcomm потребует изменения в системе управления. При наличии собственных заводов разработчик должен отслеживать моральное старение производственных мощностей и поддерживать сложные цепочки поставок. Некоторые предприятия у NXP уже устарели и мало пригодны для производства новейших продуктов Qualcomm.

На утренних торгах в четверг акции Qualcomm подорожали на 3,4% до $70,52, акции NXP – на 1,6% до $100,26.