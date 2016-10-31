Петербург выставил на торги 2661 рекламное место в метро за 1,6 млрд рублей

Петербургское ГУП «Городской центр размещения рекламы» (ГЦРР) объявило торги на право в течение 10 лет размещать рекламу в метро. Заявки принимаются до 22 ноября 2016 г., подведение итогов назначено на 12 декабря. Торги пройдут в форме открытого конкурса с начальной ценой 1,6 млрд руб., претенденты должны предоставить 160 млн руб. задатка, следует из конкурсной документации.

Реклама не проскочит Ежедневно услугами метро пользуется 2,77 млн пассажиров, из них 887 761 ездит по красной ветке, 878 070 выбирают синюю ветку, 376 601 – зеленую, 350 239 – фиолетовую, 282 949 – оранжевую, сказано на сайте «Проспекта». По данным TNS Gallup Media, 97% пассажиров обращают внимание на рекламу внутри вагонов и 94% – на станциях.

Цена контракта – главный критерий при оценке заявок (50%), также учитываются квалификация участника (20%), качественные и функциональные характеристики (25%), объем безвозмездной рекламы (5%). Адресная программа включает 2661 место общей площадью 6603 кв. м для размещения рекламы, следует из документации. Социальная реклама должна составлять 5% от годового объема, следует из проекта договора. В типы носителей входят лайтбоксы сити- и крупногабаритного формата, путевые щиты, стикеры, вывески на торговых точках, баннеры, трехсторонние тумбы, широкоформатные экраны, установки типа «призмавижн», рекламно-информационные установки в виде объемно-пространственного объекта. Они могут размещаться на стенах в верхних и нижних вестибюлях, над кассовой зоной, на арках, турникетах, киосках, в зонах пешеходных переходов, на стойках и кабинах у эскалаторов, балюстрадах эскалаторов, станциях открытого типа и объектах недвижимости. Цена аренды рекламоносителя – от 900 до 36 132 руб. в месяц. Дешевле всего – реклама на турникетах, самая дорогая позиция в программе – шесть объединенных лайтбоксов площадью 26,46 кв. м в вестибюле станции «Технологический институт – 1». В 2015 г. объемы размещения рекламы в метро упали на 25% до 750 млн руб., весь рекламный рынок Петербурга – на 10% до 21,96 млрд руб., по данным АКАР.

В 2006 г. право размещать рекламу на разных линиях метро выиграли ООО «Метроном», ЗАО «Афкап», ЗАО «Анфас» и ЗАО «Коммет». Их уполномоченный представитель и центр продаж – агентство «Проспект», сказано на сайте компании. В «Метрономе» от комментариев отказались, в остальных на запрос «Ведомостей» не ответили.

Оператором рекламы в московском метро с 2017 г. на 10 лет стало ООО «Трейд компани», структура автохолдинга «Гема», предложившая на торгах 22,6 млрд руб. при начальной цене 17,9 млрд руб.

Начальная цена торгов в Петербурге довольно скромная, считает гендиректор «Эспар-аналитик» Андрей Березкин. Он прогнозирует интерес, в том числе и со стороны средних компаний. По его словам, московское метро еще не приступило к продажам рекламы. Это сдерживает развитие рынка в Петербурге, так как рекламодатели синхронизировали размещение в Петербургском и Московском метрополитенах, говорит эксперт.

Russ Outdoor изучает документацию, решение пока не принято, сказал руководитель представительства Russ Outdoor в Петербурге Владимир Рябовол. Представитель «Трейд компани» в пятницу на звонки не отвечал. «Волгобалтмедиа» не будет участвовать в торгах.

Преимущества транзитной рекламы – охват, частота контакта, географический таргетинг, близость к точкам продаж, передал через представителя гендиректор оператора транзитной рекламы TMG Александр Эпин. По его словам, рекламу в метро активно используют компании из сферы ритейла, фармацевтики, телекома, FMCG.

Обеспечение в 160 млн руб. – это 10% от общей стоимости или годовая оплата, довольно стандартная практика при торгах, подсчитывает топ-менеджер одного и операторов. Это хорошая гарантия для организаторов торгов и показатель состоятельности и намерений претендента, говорит он. Разобраться бы с торгами на земле и не лезть в подземелье, если нет достаточной квалификации, добавляет собеседник «Ведомостей».