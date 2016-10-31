LetterOne Михаила Фридмана вложилась в финского производителя ПО Qvantel

Его продукт будет использовать один из основных активов той же компании – оператор Vimpelcom

LetterOne (L1, управляет активами «Альфа-групп» Михаила Фридмана и партнеров) инвестировала в финского провайдера облачных решений для телекоммуникационных компаний Qvantel, сообщила компания. Размер приобретенной доли и сумму инвестиции она не раскрывает.

L1 старается инвестировать в развивающиеся технологичные компании, чей бизнес призван изменить традиционные бизнес-модели. В то же время подобные компании должны понимать, как извлекать выгоду от симбиоза с традиционными телекомоператорами, говорится в заявлении L1. Всего подразделение L1 – L1 Technology – планирует инвестировать $2–3 млрд в технологические компании на среднем и зрелом этапах развития.

В конце августа L1 объявила о $50-миллионной инвестиции в компанию FreedomPop, которая развивает сервис бесплатных звонков.

Продукт Qvantel (система поддержки бизнеса – BSS) будет использоваться оператором Vimpelcom Ltd., в котором у L1 является одним из основных владельцев ( ему принадлежит 47,9%). Ericsson интегрировала продукт финской компании в свои предложения для телекомоператоров. Первым клиентом для этого партнерства стал Vimpelcom – компания, крупнейшим акционером которой является как раз L1. Сумма контракта двух компаний – около $1 млрд.