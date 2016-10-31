Google работает над исполнением предписания ФАС

«Мы работаем с ФАС по исполнению их предписания, и наши продуктовые команды в настоящее время прорабатывают технические детали», – заявил «Ведомостям» представитель российского офиса Google. По его словам, компания уже разослала уведомления всем российским пользователям смартфонов Android о возможности настроить смартфон, в частности, добавляя или удаляя приложения – «будь то приложения от Google или других разработчиков».

Сегодня руководитель Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев публично пригрозил менеджерам Google уголовным преследованием. По его словам, американская компания фактически не выполняет предписание по делу об Android (слова Артемьева приводит ТАСС). Если это продолжится, то дело перейдет из области административного права в область уголовного права и топ-менеджеры корпорации могут получить два года лишения свободы, сообщил он.

«Можно сказать, что они фактически пока не выполняют наши предписания – подача жалобы в кассацию приостанавливает решение, и поэтому исполнительные листы будут лежать по исполнению соответствующих решений судов, пока не завершится кассация и Верховный суд не примет решение, – цитирует ТАСС Артемьева. – Ну а когда все это будет решено в судах, мы это просто будем взыскивать все в принудительном порядке».

В середине октября Google подал кассацию на решение суда в пользу ФАС по делу о злоупотреблении доминирующим положением на рынке магазинов приложений для ОС Android. Решение о том, что Google нарушает российский закон о защите конкуренции, ФАС вынесла в конце 2015 г. Антимонопольное ведомство признало, что Google, владеющий правами на Android, заключая договора об использовании этой ОС с производителями смартфонов, препятствует предустановке на них приложений конкурентов. ФАС расследовала работу Google в России по жалобе «Яндекса», недовольного тем, что производители начали массово отказываться предустанавливать приложения российской компании на свои устройства. Все они ссылались на запретительные условия Google.

Google оспорил решение ФАС в суде и проиграл в первой и второй инстанциях. Арбитражный суд Москвы подтвердил, что в части договоров Google с производителями был такой запрет. В итоге ФАС оштрафовала Google на 438 млн руб., или $6,7 млн. Срок исполнения предписания ФАС давно истек, служба начала административное расследование о неисполнении предписания, говорил ранее «Ведомостям» представитель ФАС.

Аналогичное расследование в отношении Google сейчас ведется в Европе. Еврокомиссия ожидает от компании ответов на свои вопросы до 11 ноября. Этот срок переносился уже несколько раз. Ранее агентство Reuters писало, что антимонопольные органы Евросоюза могут запретить Google платить производителям смартфонов денежную компенсацию за эксклюзивную предустановку на устройства Android поиска Google. Агентство ссылалось на 150-страничный документ Еврокомиссии, разосланный компаниям, ранее жаловавшимся на неконкурентные практики Google.