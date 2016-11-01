Издателям Esquire и Cosmopolitan помогут конкуренты

Дистрибуцией журналов, из­да­ваемых группой Independent Media (Cosmo­politan, «Домашний очаг», «Популярная механика», Men’s Health, National Geographic и т. д.), с 1 декабря займется компания «Бурда дистрибьюшен сервисиз», подразделение издательского дома Burda, рассказали «Ведомостям» представители группы и ИД. Independent Media передала хранение и распространение журналов среди торговых сетей и киосков конкурентам, чтобы снизить свои расходы.

Под брендом Independent Media объединены две группы медийных активов. Прежде все они входили в издательский дом Sanoma Independent Media (SIM), который, по данным Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям, входил в тройку крупнейших издательских домов страны. В прошлом году основной совладелец ИД – финская Sanoma продала долю в этом бизнесе. Часть ее активов (журналы Cosmopolitan, «Домашний очаг», «Популярная механика», Esquire и др.) выкупила группа инвесторов во главе с фондом Inventure Partners, другим совладельцем этого же бизнеса осталась американская Hearst, по лицензии которой эти СМИ издаются. Другую группу активов (журналы Men’s Health, National Geographic, Harvard Business Review и проч.) у Sanoma выкупил фонд Демьяна Кудрявцева. Также этот фонд владеет газетами «Ведомости» и The Moscow Times. Газеты не входят в соглашение с Burda, сообщил «Ведомостям» Кудрявцев.

«Мы недавно стали совладельцами издательского дома и заинтересованы в оптимизации расходов», – объяснил «Ведомостям» управляющий директор Inventure Partners Сергей Азатян. Экономия на дистрибуции при передаче ее Burda составит, по его словам, «десятки процентов». Также он рассчитывает на рост розничных продаж журналов. Азатян указывает, что в мировой практике есть случаи, когда конкуренты объединяются для совместного распространения СМИ. Так, в начале февраля издательства Conde Nast и Hearst Magazines создали совместную компанию Pubworx, которая занимается продажами и дистрибуцией. Создание такого СП должно высвободить больше времени для творческой работы издательских домов, поясняли они.

В отличие от издательских активов российской Burda, которые из-за ограничений для иностранцев в СМИ были вынуждены сменить владельцев, дистрибуторское подразделение компании и сейчас полностью принадлежит одноименной немецкой медиакомпании. Это подразделение помимо дистрибуции журналов самой Burda уже распространяет журналы «Сноб», Interview, а также СМИ, издаваемые ИД DeAgostini, рассказал гендиректор «Бурда дистрибьюшен сервисиз» Роман Дорошенко.

Представители Independent Media и Burda не раскрывают условий соглашения. Дорошенко лишь говорит, что внешний дистрибутор в такой ситуации обходится дешевле, чем содержание собственной службы распространения.

Подразделение «Бурда дистрибьюшен сервисиз» функционирует отдельно от журнального бизнеса Burda, так что тут нет конфликта интересов, рассуждает бывший гендиректор SIM Елена Мясникова, этот контакт действительно может сократить расходы издательского дома Independent Media как минимум на содержание отдела дистрибуции. Также партнеры могут выиграть, получив более выгодные условия от торговых сетей за распространение большего числа журналов, полагает она.